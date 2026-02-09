專家：日本選民支持高市早苗親美抗中挺台 台日關係可望再深化

日本眾議院改選，首相高市早苗率領自民黨大獲全勝，寫下創黨以來贏得最多眾議院席次的選舉紀錄。關於中日台關係，專家學者認為，日本民意已展現出對高市早苗親美抗中挺台路線的高度支持，台日關係未來也可望再深化。

為探討日本政壇在眾議院改選後的局勢變化與未來走向，中央廣播電臺今天舉辦「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，由央廣董事長賴秀如開場致詞，並由總臺長張瑞昌擔任主持人，會中邀請到多位專家學者擔任與談人，包括立法院外交及國防委員會立委陳冠廷、印太戰略智庫執行長矢板明夫、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲以及淡江大學全球政治經濟學系副教授徐浤馨等人。

廣告 廣告

矢板明夫指出，雖然中國一直希望高市早苗撤回去年11月7日在國會答詢時發表的「台灣有事」論，但是高市早苗堅決不撤回，結果，這次選舉，她率領的自民黨選得相當漂亮，這已清晰展現日本民意支持高市早苗的親美抗中挺台路線。

徐浤馨也說，日本的反中情緒或許已經到了一個臨界點，亟需宣洩出口，因此敢於表態抗中挺台的高市早苗一出現，就完全抓住民心。

關於台日關係的未來展望，陳冠廷表示，除了經濟跟科技上的交流，他期待台日之間也能強化海事情報的共享與合作，並共同守護區域內的海纜與航線正常運作，合力確保區域安全穩定與兩國利益。

徐浤馨也提到，台日兩國雖然暫時無法實質建交，但是非政府架構下，其實還有很多事情可以做，日華議員懇談會(簡稱日華懇)就是一個例子，去年10月高市早苗上任前夕，她曾派了好幾位日華懇的重要人物組團來台參加中華民國的國慶，其中一位就是現任國土交通大臣金子恭之。他說：『(原音)這個國土交通大臣是睽違16年以後...本來自公聯盟的時代都是交給公明黨，然後把它拿回來，其實海上保安廳是國土交通大臣在管，海上保安廳的重要性...如果我們從軍事上來看，它等於是第二海軍，就是我們的海巡署，他在日華議員懇談會的角色是幹事長代行，另外一個去年10月也有來過台北，就是佐佐木紀，他是日華懇事務局長代行，被任命為國土交通副大臣。』

徐浤馨指出，被高市早苗任命為自民黨選舉對策委員長的古屋圭司，是這次選舉大勝背後功臣之一，他正好是日華懇會長，他跟現任內閣官房長官木原稔也都在去年10月訪台；徐浤馨相信，這些日華懇要角在未來將在台日關係扮演更重要的角色，除了海上保安廳跟海巡署之間的交流，台日互動應會涉及更多層面，值得期待。(編輯：宋皖媛)