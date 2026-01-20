專家：一旦有害廢棄土碰到農地 等於判死刑

全台土方之亂持續延燒，儘管農業部強調，營建剩餘土石方不得回填於農地，農地改良之土質在農業發展條例施行細則也已有嚴格規範。不過專家表示，國內營建廢棄土從來沒被好好分類，一旦有害廢棄物進到土壤就完了。

台灣省土木技師公會理事拱祥生表示，內政部要求載運營建剩餘土石方的車輛必須加裝ＧＰＳ，以便追蹤載運流程，但真正的問題在於，這些廢土根本無處可去，造成許多工地的工程只好先喊卡，而大部分土資場只能堆置，因此合法的收容量不能太多，就會開始出現土方之亂，例如棄置到其他地方，也才會有美濃大峽谷的出現。

拱祥生說，基於空間不足、工安、天災、不延宕工程的現實考量，絕大部分營建工地根本不會在工地就將營建廢土分類，即便有分類也無法完全保證當中沒夾雜營建廢棄物，這些營建廢土無法有效再利用下，就會出現土資場以高於平常的價格處理這些營建廢棄物。

此外也有學者認為，營建廢棄物一旦碰到農地，就等於給這塊土地宣判死刑，就像人吃到有毒的東西排不出去那樣，土壤一旦被汙染就很難恢復，過去發生太多汙染的事情，很多時候根本無從查起，很可能白天檢驗的是一批，但晚上偷偷倒置的又是一批，混在一起誰能知道？

該學者表示，過去中鋼爐渣進入土壤造成嚴重汙染，釋出的重金屬嚴重破壞土壤環境，導致農作物枯死並汙染地下水，人的食衣住行都離不開土壤，政府既然已經有規定回填土的標準，就要保證徹底執行。

