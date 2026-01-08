專家：殘骸漂岸際 漁民：流往南方澳

上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練，在距花蓮縣豐濱鄉東面10浬落海失聯，搜救至今仍未果。潛水救生專家表示，海水持續流動，人與殘骸已不在落海點，恐隨浪拍打至近岸邊的沿岸流或岸際，建議加派岸際人員在岸邊查看有無漂流物；在地資深漁民研判，飛官應墜落在黑潮主流帶，隨洋流往東北方向漂，認為應朝宜蘭南方澳北邊一帶擴大搜找。

行政院長卓榮泰昨日在行政院會表示，要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

陸海空昨天續聯手出動搜救，統計已派出空軍18架次、空勤總隊2架次，海軍、海巡署共7艘艦艇來回搜尋，陸上也有上百名岸巡人員及輕中型戰術輪車投入搜救。

具潛水救生經驗的東華大學體育中心教授朱文正依相關畫面研判，辛柏毅落海位點可能是黑潮區，不過事發當天東北季風來襲，海面浪大，人與飛機殘骸可能被浪拍打進靠近內陸的沿岸流區或岸際周邊，除海上搜找，也可再加派岸際人員在岸邊利用空拍機或望遠鏡查找海面上有無漂流物。

距落海處最近的石梯漁港、有53年捕魚經歷的資深漁民林國正認為，辛柏毅應墜落在黑潮主流帶，不過目前黑潮正值「大流水」時期，流速快又急，任何漂浮物都不會停留在原地，依他捕魚經驗推測，人與殘骸可能已隨洋流往東北方向漂，位置應超過宜蘭南方澳，再往北都有可能，希望提供資訊讓軍方參考。

至於事發當晚的監視器畫面被發現錄到不尋常的噴射火光，疑似為飛行員上下顛倒、向海面彈射，立委王定宇昨日也詢問國防部，該火光究竟是飛機爆炸，還是飛行員啟動彈射座椅的噴煙；對此，空軍參謀長李慶然回應，飛安調查尚在進行中，目前不做太多的臆測避免誤導。