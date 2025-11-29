專家：減少對俄依賴 越南擬向美軍購以達國防多元
（中央社記者曾婷瑄河內29日專電）近年來，越南逐漸意識到8成軍備來自俄羅斯所帶來的風險，並正改變這項傳統。專家告訴中央社，為減少依賴、避免過時軍備，越南已開始多元化國防供應鏈與軍官培訓計畫，正與美國磋商軍購，但中國不會是軍購選項。
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2日造訪越南，會見越共總書記蘇林（Tô Lâm）與國防部長潘文江將軍（Phan Văn Giang）。兩場會面中，雙方都強調強化「國防合作」。
赫格塞斯說，支持「強大、獨立和繁榮的越南」，而美方將致力協助越南推進國防能力、國防工業現代化及人力資源培訓。一個沒有明言卻無所不在的關鍵詞，便是「軍購」。
一直以來，越南軍備都向俄羅斯購買。紐約時報10月報導稱，河內已向俄羅斯訂購價值80億美元（約新台幣2532億元）的武器，包括40架新型蘇-35和蘇-30戰鬥機，但因俄烏戰爭延遲交付。
印太地區海事透明度非營利組織「海洋之光」（SeaLight）負責人暨前美國駐越南空軍武官鮑爾（Ray Powell）向國防新聞（Defense News）表示，「儘管俄國武器品質較低，但由於共同歷史及成本等的考量，越南仍依賴俄羅斯武器。幾世代以來，越南都向俄羅斯軍購，所以我認為部分原因是慣性使然」。
然而，越南近年來已意識到對於俄國武器的依賴恐成為風險，因此開始推動國防供應鏈的多元化。
一位在華府因議題敏感度高而希望保持匿名的國防分析師接受中央社訪問時表示，越南目前仍高度依賴俄羅斯軍備，包括第五代戰鬥機、大型水面艦艇等。儘管以色列、印度、捷克和韓國都能某種程度彌補缺口，但更重要的是，俄國還提供機組人員和技術人員的訓練。
他指出，越南國防預算每年僅約90億美元，採購預算更只有11億至16億美元，因此透過日前被揭露的合資能源計畫利潤來換取武器的協議對兩國至關重要。
這位專家告訴中央社，越南當務之急是第五代戰鬥機和反艦飛彈，而俄國仍以相當合理的價格生產此類系統的新型版本。
然而，越南注意到俄羅斯陸軍及裝備在烏克蘭的表現不盡人意，並正在尋求供應鏈和進口夥伴的多元化。再者，除少數例外，俄羅斯大多軍備都已過時。
在越南和美國都釋放善意下，蘇林把國防合作形容為兩國合作夥伴關係的關鍵。儘管仍未宣布任何軍購協議，但據信，雙方正就武器供應進行更深入的磋商。
專家告訴中央社，越南願意與美國簽署合約，但規模將非常有限。
首個重大協議是幾年前宣布T-6教練機。「這不僅是象徵性交易，更建立一條新的飛行員和技術人員培育管道，這些飛行員和技術人員接受了英語而非俄語的培訓，這也為更大規模的軍售做了準備，如非武裝的C-130運輸機」。
強調「非武裝」，因他認為美國不會向越南出售大量動能武器，以免被中國視為過度挑釁。
當被問及越南是否會因為與中國在南海的主權爭端，而強化與美國聯手演習等軍事合作時，這名國防專家分析，越南仍與美軍保持一定距離，雙邊軍事演習非常少。
他說，雖然河內讚賞美國的「自由航行行動」（FONOP），但並不參與其中。「對越南而言，中國在南海構成領土威脅，但對許多記憶猶新的保守派軍人來說，美國則實際上構成生存威脅。越南人民軍認為，『顏色革命』對國家安全的威脅遠大於中國」。
「顏色革命」為越南政治用語，指的是任何可能挑戰越共統治、顛覆政權的活動。換言之，對黨軍來說，與西方國家接觸導致政權不穩的風險，可能比中國威脅更加危險。但他認為，河內仍不太可能向北京購買武器；北京也不太可能向河內軍售。
在美、中、俄三強權中跳探戈，是東南亞中型國家越來越熟稔的戰略，而越南更是其中佼佼者。
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）27日發表文章指出，在蘇林「務實民族主義」領導下，越南預計將更積極地從各方獲取最大利益，同時又不向任何一方做出承諾。
阮克江認為，對華府而言這既是機會也是挑戰。新的越南可能成為更注重交易，但也更可預測的合作夥伴，「它會依不同議題考慮自身利益，而非從意識形態角度出發」。
雖然無法擁有美國設想的「反中聯盟」，但美、越能在利益契合的領域深化合作，如供應鏈韌性、海上安全和技術發展。他認為，這樣彈性、戰略自主且多方交往的越南，更能維持區域平衡。（編輯：唐佩君）1141129
其他人也在看
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 22 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 15 小時前
日前首相石破茂稱「台灣是中國一部分」！陸使館社群轉傳引關注
日本前首相石破茂26日在東京發表演講時明確表示，自1972年日中關係正常化以來，日本歷屆政府都理解並尊重中國大陸關於「台灣是中國一部分」的立場，強調這是絕對不能改變的原則。此番言論隨即被中國大陸駐日本大使館在社群平台「X」上轉傳，引發各界關注。中天新聞網 ・ 14 小時前
民眾黨吳皇昇參選中市北屯區議員 江和樹超不爽罵「XX黨」
即時中心／劉朝陽報導吳皇昇加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員，又與民眾黨主席黃國昌高調赴日參訪，此舉引發台中市議員江和樹不滿，並抱怨民眾黨是「台北黨」破壞地方選舉機制。民視 ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 1 天前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 3 小時前
藍營2026佈局曝光！「6+2縣市」這時間拍板
[NOWnews今日新聞]國民黨昨天中常會通過2026縣市長提名辦法，未來將成立中央提名審核委員會、藍白工作協商小組討論黨內提名，以及藍白競合提名機制與策略。國民黨立院黨團今（27）日宴請藍委，國民黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方:管不了哥哥
政治中心／綜合報導國民黨新竹縣副縣長陳見賢今天宣布參選新竹縣長，號召多名議會成員幫忙站台，不過在隊伍裡頭，赫見無黨籍議員鄭朝鐘身影，而他的弟弟正是民進黨籍的竹北市長鄭朝方，給予外界諸多聯想，對此鄭朝方回應，自己管不了哥哥，同時鄭家也管不了自己。新竹縣議會成員：「見證竹縣賢接未來。」新竹縣副縣長陳見賢宣布參選新竹縣長，記者會上正副議會議長及多名議員到場力挺，聲勢浩大，連民進黨籍的竹北市長鄭朝方的哥哥鄭朝鐘也到場站台，雖然鄭朝鐘無黨籍，但仍成為焦點。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長陳見賢：「見賢今天在這裡表態參選新竹縣長，就是要來承擔未來，我想我會努力打拼繼續奮鬥下去。」竹北市長鄭朝方：「我們都是成人了這是第一點，然後第二點，就可以看的出來，我管不住鄭家，鄭家也管不住我。」活動一結束鄭朝鐘低調離開，但陳見賢說要繼續打拼，恐怕得先和黨內成員激烈廝殺，畢竟要力拚黨內提名的包含現任立委徐欣瑩及林思銘都表態有意角逐，外界也點名民進黨現任竹北市長鄭朝方，甚至時代力量黨主席王婉諭近來也頻開記者會、還在新竹縣樹立看板動作頻頻，這這場選戰越來越熱鬧。新竹縣副縣長陳見賢：「他們有表態要參選，身為國民黨的黨部主委，我一定會保持行政中立，我該辭主委就會辭。」立委（國）林思銘：「在短期間的初選期間裡面，做更多的努力更加努力，讓選民來看到思銘，確實能夠足以擔當大任。」作為深藍選區，綠地有望翻轉藍天嗎？根據最新民調，綠營呼聲高的鄭朝方對上藍營三位選將都領先，其中和徐欣瑩差距最小，以33.9%緊追在後，林思銘和陳見賢都被鄭朝方大幅領先超過十個百分點，呈現輾壓局勢。陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台，鄭朝方：管不了哥哥。（圖／民視新聞）竹北市長鄭朝方：「這民調只是一個數字，以我的個性就是，現在我做市長的工作，就算你給我一個很小的舞台，我還是會很努力把事情做好。」立委（國）徐欣瑩：「我想看到這樣的民調結果，我們所有人都要非常警惕，而且要更加的努力爭取人民支持，新竹縣需要我，我一定義不容辭全力以赴。」隨著選戰逼近，各黨選將逐漸浮上檯面，也讓新竹縣長選情更加白熱化。原文出處：陳見賢宣布參選鄭朝鐘站台 鄭朝方：管不了哥哥 更多民視新聞報導日本政客「拒見」黃國昌？民眾黨急籲政府「滅火」遭酸許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆民視影音 ・ 1 天前
韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，未料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，引發外界高度關注；所幸在外交部及多方協助下，我國駐杜拜辦事處日前已順利聯繫上陳男，並將其安置於處長宿舍。對此，國民黨立委張嘉郡今（28）日表示，此案事涉國際人權與程序正義，若查證後確認為誤會，阿布達比警方應向台灣道歉；張也強調，陳妻非常感謝她與立法院長韓國瑜的關心，更希望外交部未來能持續提供協助。今早9時，張嘉郡在立法院議場前受訪，回應台灣旅客於阿布達比轉機遭武裝警察帶走案。談及與陳姓夫妻接觸的過程，張嘉郡說，「我介紹我是立委張嘉郡，韓國瑜院長跟我都非常關心你，我們會想辦法先幫你聘請律師，我也跟外交部聯繫，他們一開始是希望陳太太自己去請律師，但是可以想像說阿布達比並不是日本或韓國比較鄰近台灣，國人常旅遊的地方」。她不諱言，台灣的國人在中東地區並不是有很多的關係或有認識很多人，因此無法自行去找律師，所幸在他們的協助下，外交部幫他聘請了律師，去到杜拜當地的警局探望陳先生，並於杜拜時間28日凌晨1時，把人給帶回來了。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。張嘉郡強調，因為這也有國際人權、法律公平程序的問題，希望外交部能儘速釐清之外，假設這是一個誤會，阿布達比的警方也應該對台灣道歉，因為這與台灣人民人權、生命財產安全有關，可以想像說這其實是非常嚴重的一件事情。張嘉郡透露，早上有跟陳太太有通過電話，她非常地開心，說等與先生回到台灣之後，要當面向韓院長及自己致謝，「我也希望他們順利平安回到台灣，我們在世界各地旅遊的台灣人，人身安全都能得到最好的保障」。外交部稍早證實，我國駐杜拜辦事處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。原文出處：快新聞／韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度 更多民視新聞報導男「阿布達比」轉機被5警帶走 前機師分析：恐怖分子等級狀況台男突遭阿布達比5警拘捕 兒報平安：目前在杜拜警局雲林退休男於阿布達比轉機竟遭帶走 妻首度視訊揭現況民視影音 ・ 1 天前
阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了
[NOWnews今日新聞]台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（EtihadAirways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
謝龍介質詢＂機密消息＂ 卓榮泰被問到笑場了
政治中心／綜合報導2026台北市長人選，民進黨人選尚未確定，被點名的人倒是不少。國民黨立委謝龍介今天就點名行政院長卓榮泰，還斬釘截鐵說賴總統最後一定會徵召他，這讓卓榮泰一面鄭重否認，一面又忍不住笑場回應，"好險你不是總統"。國民黨立委謝龍介（右）質詢行政院長卓榮泰（左） 表示自己有機密消息要問（圖／國會頻道）行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「院長我這裡有一個很機密的消息。」質詢時間都快結束了，國民黨立委謝龍介突然語出驚人說有機密消息要公布。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「這個機密消息，我在這邊很慎重地請教你，明年你會參選台北市的市長嗎？，（我再跟委員說一遍），（明年我會去選台北市的市長），（去投票），你會成為候選人嗎？，（我會當投票的人）。」謝龍介口中的＂機密消息＂就是問卓榮泰是否要參選台北市長 對此卓榮泰頻頻否認（圖／民視新聞）不是第一次被點名，但是行政院長卓榮泰答案可沒變，他絕對不會是候選人，只會去投票選出台北市長。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「所有曾選過台北市長的人，我看起來，從陳水扁總統到馬英九總統，到蔣萬安到柯文哲主席，大家要選之前，70、80次都說不是，（只有委員最勇敢），所以你今天只有說，第一次說你不是嘛，（我會去投票啊），所以你絕對不會成為，台北市市長的候選人？，（不會）。」謝龍介不死心，繼續追問，還拿之前也說了幾十次不選，但後來都出來選的幾位前台北市長做例子，最後更搬出了這一位。行政院長卓榮泰vs.立委（國）謝龍介：「我心目中覺得清德兄，最後一定會徵召你來參選，......，哦被我猜到了吧，（好險你不是總統哈哈哈）。」卓榮泰被謝龍介多次逼問 最終聽到謝龍介說＂清德兄會徵召你＂讓他忍不住笑場（圖／民視新聞）一句"好險你不是總統"，卓榮泰忍不住笑場，也為民進黨台北市長選戰再添話題。原文出處：謝龍介質詢「機密消息」 卓榮泰被問到笑場了 更多民視新聞報導KMT修國籍法恐釀雙重效忠？ 卓榮泰：當然藍擬修＂國籍法＂護中配參政 卓揆：是以哪國質詢我？若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好民視影音 ・ 18 小時前
馬英九開砲！批賴讓台灣陷入「準戰爭狀態」
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，甚至一度脫口，中共2027年要完成武統。前總統馬英九認為，賴清德的這些舉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
台北市選戰冷到爆？吳怡農：重點不是誰適合
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰逐步升溫，綠營目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選，最終由誰參選2026台北市長選戰受到關注，民進黨議員許淑華提出，可以考慮和碩董事長童子賢等非典型的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴清德宣布1.25兆國防預算 中國國防部好氣：台灣沒有所謂的總統
總統賴清德宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。但，國民黨主席鄭麗文隨即開轟，「賴總統，您在玩火啊！」而，中國國防部昨（27）日更是崩潰大嗆，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的『總統』」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
軍方重大人事變動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉任上將接海軍司令
國防大學校長劉志斌上將將於月底退伍，國防部今（27）日說明，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。先前不斷傳出唐華因為目前著手處理國造潛艦海鯤號，仍不會離開司令的位置，甚至傳出是由副部長鍾樹明接國防大學校長一職，然而，在今日海鯤號出海執行第四次海測之際，唐華也確......風傳媒 ・ 1 天前