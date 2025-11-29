專家：減少對俄依賴 越南擬向美軍購以達國防多元

（中央社記者曾婷瑄河內29日專電）近年來，越南逐漸意識到8成軍備來自俄羅斯所帶來的風險，並正改變這項傳統。專家告訴中央社，為減少依賴、避免過時軍備，越南已開始多元化國防供應鏈與軍官培訓計畫，正與美國磋商軍購，但中國不會是軍購選項。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2日造訪越南，會見越共總書記蘇林（Tô Lâm）與國防部長潘文江將軍（Phan Văn Giang）。兩場會面中，雙方都強調強化「國防合作」。

赫格塞斯說，支持「強大、獨立和繁榮的越南」，而美方將致力協助越南推進國防能力、國防工業現代化及人力資源培訓。一個沒有明言卻無所不在的關鍵詞，便是「軍購」。

一直以來，越南軍備都向俄羅斯購買。紐約時報10月報導稱，河內已向俄羅斯訂購價值80億美元（約新台幣2532億元）的武器，包括40架新型蘇-35和蘇-30戰鬥機，但因俄烏戰爭延遲交付。

印太地區海事透明度非營利組織「海洋之光」（SeaLight）負責人暨前美國駐越南空軍武官鮑爾（Ray Powell）向國防新聞（Defense News）表示，「儘管俄國武器品質較低，但由於共同歷史及成本等的考量，越南仍依賴俄羅斯武器。幾世代以來，越南都向俄羅斯軍購，所以我認為部分原因是慣性使然」。

然而，越南近年來已意識到對於俄國武器的依賴恐成為風險，因此開始推動國防供應鏈的多元化。

一位在華府因議題敏感度高而希望保持匿名的國防分析師接受中央社訪問時表示，越南目前仍高度依賴俄羅斯軍備，包括第五代戰鬥機、大型水面艦艇等。儘管以色列、印度、捷克和韓國都能某種程度彌補缺口，但更重要的是，俄國還提供機組人員和技術人員的訓練。

他指出，越南國防預算每年僅約90億美元，採購預算更只有11億至16億美元，因此透過日前被揭露的合資能源計畫利潤來換取武器的協議對兩國至關重要。

這位專家告訴中央社，越南當務之急是第五代戰鬥機和反艦飛彈，而俄國仍以相當合理的價格生產此類系統的新型版本。

然而，越南注意到俄羅斯陸軍及裝備在烏克蘭的表現不盡人意，並正在尋求供應鏈和進口夥伴的多元化。再者，除少數例外，俄羅斯大多軍備都已過時。

在越南和美國都釋放善意下，蘇林把國防合作形容為兩國合作夥伴關係的關鍵。儘管仍未宣布任何軍購協議，但據信，雙方正就武器供應進行更深入的磋商。

專家告訴中央社，越南願意與美國簽署合約，但規模將非常有限。

首個重大協議是幾年前宣布T-6教練機。「這不僅是象徵性交易，更建立一條新的飛行員和技術人員培育管道，這些飛行員和技術人員接受了英語而非俄語的培訓，這也為更大規模的軍售做了準備，如非武裝的C-130運輸機」。

強調「非武裝」，因他認為美國不會向越南出售大量動能武器，以免被中國視為過度挑釁。

當被問及越南是否會因為與中國在南海的主權爭端，而強化與美國聯手演習等軍事合作時，這名國防專家分析，越南仍與美軍保持一定距離，雙邊軍事演習非常少。

他說，雖然河內讚賞美國的「自由航行行動」（FONOP），但並不參與其中。「對越南而言，中國在南海構成領土威脅，但對許多記憶猶新的保守派軍人來說，美國則實際上構成生存威脅。越南人民軍認為，『顏色革命』對國家安全的威脅遠大於中國」。

「顏色革命」為越南政治用語，指的是任何可能挑戰越共統治、顛覆政權的活動。換言之，對黨軍來說，與西方國家接觸導致政權不穩的風險，可能比中國威脅更加危險。但他認為，河內仍不太可能向北京購買武器；北京也不太可能向河內軍售。

在美、中、俄三強權中跳探戈，是東南亞中型國家越來越熟稔的戰略，而越南更是其中佼佼者。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）27日發表文章指出，在蘇林「務實民族主義」領導下，越南預計將更積極地從各方獲取最大利益，同時又不向任何一方做出承諾。

阮克江認為，對華府而言這既是機會也是挑戰。新的越南可能成為更注重交易，但也更可預測的合作夥伴，「它會依不同議題考慮自身利益，而非從意識形態角度出發」。

雖然無法擁有美國設想的「反中聯盟」，但美、越能在利益契合的領域深化合作，如供應鏈韌性、海上安全和技術發展。他認為，這樣彈性、戰略自主且多方交往的越南，更能維持區域平衡。（編輯：唐佩君）1141129