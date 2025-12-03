專家：生前規畫 4招防親屬爭產

法務部擬修《民法》繼承編特留分制度，拿掉兄弟姊妹部分，專家多予以認同。如何避免遺產給生活上不相干的親屬，專家教授四招護產，但需在生前先規畫好。

《民法》第1223條「兄弟姊妹特留分」，長期被批評與現代家庭價值脫節，資誠聯合會計師事務所副所長吳偉臺認為，現在離婚率高，很多人也未婚，但要把遺產特留分留給非實際生活往來者，很奇怪，連日本都修改這條，進行特留分修法確有必要。

在完成修法前，想先避免遺產被很少往來或不睦的兄弟姊妹分走，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，首先可以採「贈與」方式，如贈與給配偶，但要注意，配偶獲贈與財產，不屬於夫妻共有，如後來離婚，那就人財兩失。

第二招是「生前投保」，何世昌指出，民眾可投保壽險，利用保險受益人制度達成。因為身故保險金不會被列入遺產，同時又可以節稅，蠻多有錢人這樣用。吳偉臺雖認同，但也指出不可能把所有的錢都拿去買保險。

何世昌認為，如「贈與」與「生前投保」雙管齊下，基本可以先把資產總額移轉一半以上。

第三種方式是「信託管理」，安排贈與的信託受益人。何世昌指出即使資產不到千萬，也可信託。但這個方式也有缺點，就是解約條件比較嚴格，舉例受益人如是配偶，後來遭配偶苛待，除非有但書，否則想要解除比較麻煩。

還有另一種，何世昌說這比較不常見，偶爾會見到有錢人去設立一間公司，然後讓被繼承人免出資，例如技術入股，取得6到7成股權，如此資產擁有者過世，被繼承股權不受影響。吳偉臺認為，不管用哪一種方式，都無法百分百避免特留分被拿走，修法還是一勞永逸的作法。