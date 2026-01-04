專家：癱瘓雷達＋人工情報 美戰略成功

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍三角洲部隊突襲，被活捉押送到美國受審。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，從這次美軍作戰來看，是先以「網電一體戰」駭入系統，干擾或屏蔽螢幕的敵人警訊後再摧毀雷達設備，最終以人工情報引導擒獲馬杜洛。

蘇紫雲表示，這次閃電突襲是美軍標準作業程序，美軍戰略情報經營很成功，包括委內瑞拉正規軍11萬人以及後備部隊的部署，接著是成功獲得人工情報，取得內應掌握馬杜洛在總統府或者官邸的位置。

他指出，此外再輔以先期的電子作業，包括監聽、鎖定總統或周邊幕僚的手機電話位置，確定細部行蹤後才發動軍事行動，其中在電磁作戰階段，讓中共的JYL-1長程三維監視雷達、JY-27反匿蹤雷達都失效致盲。

蘇紫雲說，事實上這兩款雷達在敘利亞、以色列衝突時，都曾被美以兩國打爆，所以委內瑞拉部署這兩款雷達，對美軍易如反掌。以當時電子戰的作法，大概是以電磁駭入，即「網電一體戰」，透過網路電子戰駭入雷達螢幕，讓防空指揮官看不到戰機來襲，或是粗暴簡單，直接干擾螢幕變成雜訊看不到，接著摧毀雷達系統後再結合人工情報，確定馬杜洛的位置後抓捕。

國安學者、開南大學副校長陳文甲表示，從去年下半年開始，美國就不斷升高對馬杜洛政權的壓力，把他與毒品走私、跨國犯罪甚至恐怖組織連結在一起，同時加強軍力、攔截油輪、打擊涉毒目標。

他指出，這象徵川普外交重啟「新版門羅主義」，一方面強化美國的威懾可信度，另一方面也可能讓北京與莫斯科評估美國戰略負荷，伺機在俄烏或台海等方向測試美國的承受極限，使全球安全風險產生連鎖反應。