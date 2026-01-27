專家「示警1訊號」網憂霸王寒流！加碼曬圖解釋了

生活中心／李汶臻報導

一場強烈冬季風暴橫掃美國，據當地媒體報導，目前已知至少造成30人死亡。針對這波「北極寒潮」爆發現象，就有氣象專家發文示警，受海陸分布影響，極地冷空氣有3個主要外流路徑，其中首當其衝的是北美洲，另兩個外流路徑包括歐洲以及西伯利亞南下。消息曝光後，有網友好奇「外流南下到東亞的機率」，並提問是否會重現2016年的霸王級寒流。對此，專家27日稍早再度PO照並進一步發文解釋，何謂負北極震盪。

前陣子有關台灣是否時隔10年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016年那次霸王級寒潮是否再撲台之際，自23日以來美國正遭受這個冬季以來最嚴寒的風暴襲擊。值得一提的是，前氣象署長鄭明典就發文提到，趨勢上顯示會有一波很顯著的「負北極振盪」，而顯著的負北極振盪代表後續會有明顯的暖空氣入侵北極圈，使北極圈的冷空氣外流到中緯度地區。

負北極振盪發威 冷空氣3大外流路徑曝光

鄭明典預估，受海陸分布影響，冷空氣有3個主要外流路徑「其中一個就是北美洲，因此美國正在發生的強烈冬季風暴」。另一個冷空氣外流路徑則是在歐洲，鄭明典認為，這部分變動範圍比較大。而最後還有第三個冷空氣外流的路徑，那就是由西伯利亞南下。

3路徑冷空氣恐襲亞洲？網憂「霸王級寒流」重現

對於這波「北極寒潮」爆發現象，鄭明典表示，北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，但還是提醒「一個指數能表達的資訊還是很有限，應該只是方便提醒注意北極冷空氣流向的一個客觀數據」。這則貼文曝光後，引發眾多網友湧入留言，其中多數人談及霸王級寒流，好奇詢問「會有多大機率外流南下到東亞？會出現像2016年那次霸王級寒潮嗎」、「代表霸王級寒流又要再重現了嗎？」、「所以說農歷新年會是很寒冷？」、「冷空氣能推到台灣嗎？」。

鄭明典發文，畫面顯示北極振盪指數為負值。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





對於何謂負北極震盪？鄭明典27日稍早進一步發文並附上一張北極上空視角圖，他解釋稱「暖空氣入侵北極圈，北極冷空氣外流到中緯度，這個特徵就是負北極震盪」。此外，「北極振盪」基本上是個環形振盪，就是內圈和外圈的振盪，內圈高、外圈低，是負北極振盪；若內圈低、外圈高，則是正北極振盪。至於為何畫面顯示的「環形振盪」不是很對稱且不算圓，鄭明典解釋，是因為受地形分布影響，環形特徵變形大了點。





何謂負北極震盪，鄭明典27日進一步解釋了。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





原文出處：全美極凍30死「冷空氣3路徑」襲亞洲？專家「示警1數據」網憂：霸王級寒流

