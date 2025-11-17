專家：穩定幣短期可舒緩美債壓力 長期無法解決問題
（中央社記者潘姿羽台北17日電）國際政經局勢動盪之下，美元及美債的市場地位受到挑戰，外界解讀，美國總統川普力推穩定幣，鞏固美債地位是考量之一。不過專家認為，穩定幣只能短期緩解美債壓力，長期仍得靠財政紀律、結構性改革等方式解決。
比特幣等虛擬資產因價格波動劇烈、穩定性不足，難以作為支付工具，因此價值與法幣掛勾的穩定幣（stablecoins）逐漸興起。2025年7月，美國通過俗稱天才法案（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act）， 將支付型穩定幣納入監管，以促進美元穩定幣的市場發展，藉以帶動美國公債需求。
中研院經濟所今天舉行「穩定幣政策研討會」，邀請多位專家分享看法。台灣票據交換所董事長黃昱程點出穩定幣常見迷思，一是穩定幣相對穩定，但不一定很穩定，還與發行商信用、發行準備、保管銀行信用及價格穩定機制等因素相關。
黃昱程進一步說明，美元穩定幣主要以美國短期國債為準備，金額龐大且持續增加，在金融市場常態下，美元穩定幣有助於緩解美國國債問題；反之，若發生穩定幣擠兌事件，保管銀行被迫拋售作為準備的美國債券時，則會加重美債問題。也就是說，要解決國家債務問題，還是要靠財政紀律、結構性改革及增加稅收。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也說，穩定幣對短天期公債有比較大支撐，但中長天期美債與穩定幣關聯不大，因此美國推穩定幣有助於緩解美國公債壓力，這句話只對一半，因為短天期、中長天期是不同狀況。
穩定幣浪潮來襲，部分看法認為，銀行為了避免去中介化，應該發行穩定幣。黃昱程直指這也是迷思，銀行業「不需要為了穩定幣而穩定幣」，不妨思考扮演跟加密貨幣跟客戶協力者的角色。
黃昱程說明，在穩定幣的生態系內，銀行可以扮演發行者、資產保管者、錢包託管、平台投資者、協力者、策略聯盟參與者等角色；銀行應該體認穩定幣帶來的挑戰、對既有營運的衝擊，進而採取適合本身的因應策略，而不是為了參與而發行穩定幣。
台灣金融研訓院院長高一誠則點出穩定幣發展面臨的挑戰，包含準備資產的品質與資訊揭露、應對流動性危機的機制、各國監管政策與貨幣主權，以及國際間反洗錢與反資恐的要求。
高一誠也說，不認為穩定幣應用於台灣日常交易能夠帶來太大利益，因為台灣支付已經很方便。（編輯：潘羿菁）1141117
