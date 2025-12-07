專家：美國疫苗政策倒退 台灣應強化診斷、監測

（中央社記者陳婕翎台北7日電）美國新生兒將不再全面打B肝疫苗，前美國CDC官員認為是「倒行逆施」，即使未來改回舊制，傷害仍不易恢復，美國不再是公衛領頭羊，台灣實驗室診斷與流行病學監測應獨立壯大。

北醫校友創新論壇今天登場，14位講者齊聚分享，內容涵蓋生技製藥、臨床創新、公共衛生、原鄉健康、國際醫療等領域。

前美國聯邦疾病管制防治中心（CDC）傳染病病理部副主任謝文儒出席會後媒體座談，被問及近期美國異動疫苗政策，他表示「這完全是倒行逆施」。

美國接連提出疫苗政策異動，包含建議4歲以下兒童不再接種同時預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹與水痘的四合一（MMRV）疫苗，改為分開接種三合一（MMR）疫苗與水痘疫苗；近日並提出不建議新生兒全面接種B肝疫苗。外界擔憂美國將出現防疫斷層，甚至影響國際傳染病防治網。

謝文儒認為，美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）對疫苗抱持遲疑看法，即使過去20、30年研究都已證明疫苗利大於弊，但美國衛政掌權者預防醫學觀念已與過去公共衛生理念不一樣，各界隱憂的「斷層」確實有可能發生。

謝文儒指出，衛生政策是國家政策，個人無法改變，如今連在美國幾乎要絕跡的麻疹都捲土重來，疫苗對於預防疾病發生非常重要，目前人類公衛史上真正消滅的傳染病是天花，仰賴的就是全球共同防禦、執行一致的接種政策。

謝文儒以「籃球比賽」比喻，2025年僅是人類邁入21世紀的第1局結束、即將進入第2局，但全球已多次遭遇大流行疫情，包括SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、H1N1 新型流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及M痘，還有無數局部流行事件。

他認為，人類遷徙、全球暖化等因素，都提高新興傳染病發生風險，如今美國不再是國際公共衛生領頭羊，甚至可能缺席國際傳染病防治；台灣疾病管制署韌性必須建立在實力上，實驗室診斷能力或流行病學監測能力都應再強化，以利迎戰下一波新興傳染病的挑戰。

此外，謝文儒指出，美國政府如今以「美國優先」作為各項政策核心理念，然而在公共衛生領域，尤其是傳染病防治，向來強調「決戰境外」，過去美國CDC經常派員前往世界各地協助疫情調查，與各國維持長期傳染病監測合作，如輔助台灣建立疾病管制署與防疫醫師制度等。

謝文儒說，美國過去願意投入資金，就是看重「決戰境外」的重要性，在跨國移動頻繁的時代，讓傳染病在境外就阻斷，實際上也是在保護美國人民；但現任政府較缺乏這樣的觀念，只強調美國本身的利益，不願再投入資源協助其他國家的防疫工作。（編輯：吳素柔）1141207