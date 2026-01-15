專家：美若對德黑蘭發起軍事行動 俄中挺伊朗程度有限

（中央社巴黎15日綜合外電報導）伊朗向俄羅斯提供無人機、出口石油至中國，是兩國重要盟友。但分析家告訴法新社，若美國對伊朗採取軍事行動，俄、中只會提供德黑蘭當局外交與經濟援助，避免與華府正面對決。

智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations）資深政策專家葛蘭梅耶（Ellie Geranmayeh）說：「中國和俄羅斯不想因伊朗問題和美國正面交鋒。」

她指出，儘管德黑蘭當局數十年來積極努力，仍未能與莫斯科和北京當局建立正式聯盟。倘若美國對伊朗發動攻擊，「中國與俄羅斯都會優先考慮自己與華府的雙邊關係」。

葛蘭梅耶主張，中國必須與美國總統川普（Donald Trump）的政府保持「脆弱的」和解，而俄羅斯則希望美國繼續參與終結俄烏戰爭的談判，優先次序都比伊朗來得更前面。

● 烏克蘭危機比伊朗重要

俄羅斯政治觀察人士馬爾可夫（Sergei Markov）告訴法新社，儘管俄羅斯與伊朗關係緊密，但「俄伊條約並未包含軍事支援」，僅止於政治、外交與經濟援助。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）則認為，莫斯科當局會盡一切努力來「維持（伊朗）政權存續」，但「俄羅斯的選項非常有限」。

陳寒士指出，俄羅斯本身也面臨經濟危機，俄羅斯「不可能成為伊朗商品的巨大市場」，也「無法提供大量貸款」。

專精俄伊關係的專家斯馬金（Nikita Smagin）說，若美國對伊朗發動攻擊，俄羅斯幾乎無能為力。他說：「他們不想冒險與像美國這樣的其他強權發生軍事衝突，但與此同時，他們準備好向伊朗提供武器。」

談到較長遠的戰略時，斯馬金指出，「對俄羅斯來說，把伊朗當成籌碼很正常」，因為此刻俄羅斯也正與華府就烏克蘭戰爭進行協商。

馬爾可夫同意這項看法，他說：「對俄羅斯而言，烏克蘭危機遠比伊朗危機重要得多。」

● 中國將保持克制

法國格瑞諾布政治學院（Sciences Po Grenoble）伊朗－中國關係研究員南西尼（Theo Nencini）表示，中國迄今保持謹慎並展現出克制，正仔細權衡石油和區域穩定等利益。

他說：「中國從伊朗的弱勢處境中受益，這有助於中國取得低價石油…並獲得一個重要的地緣政治夥伴。」

不過南西尼也說：「我難以想像中國會因為伊朗而與美國人正面對決。」他認為北京可能會表態譴責，但不會報復。

北京獨立政治觀察家華頗則告訴法新社，一旦美國發動攻擊，中國會加強與伊朗的經濟聯繫，協助其武裝起來，進而令美國深陷中東戰爭泥淖。

但他表示，伊朗危機不太可能衝擊整體中美關係，「伊朗問題並非兩國關係的核心」，「雙方都不會因伊朗而斷絕往來」。（編譯：楊昭彥）1150116