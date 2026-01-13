專家：若美軍事干預伊朗 荷莫茲海峽面臨封鎖風險

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）再度成為關注焦點，因為美國可能對伊朗進行軍事干預，增加德黑蘭當局封鎖這一全球最重要能源咽喉要道的風險。

根據今天多家媒體報導，美國總統川普正考慮對伊朗採取一系列措施，以應對伊朗對國內抗議活動的嚴厲鎮壓。

美國財經媒體CNBC報導，產業專家警告，軍事對抗可能促使伊朗封鎖荷莫茲海峽。這條狹窄水道連接了波斯灣與阿拉伯海，全球近1/3的海運原油需經此通過。

市場情報公司Kpler提供的數據顯示，2025年每日約有1300萬桶原油經荷莫茲海峽運輸，約占全球海運原油總量的31%。這條水道被封鎖的風險，在去年6月華府與德黑蘭緊張局勢升溫期間也曾浮上檯面。

Kpler高級原油分析師徐牧宇（Muyu Xu）表示，由於伊朗的產量與出口量遠大於委內瑞拉，全球市場勢必會感受到更強烈的連鎖反應。她並補充說，中國煉油業者可能被迫尋找替代來源。

Rapidan Energy Group總裁麥克納利（Bob McNally）表示，與委內瑞拉不同，任何涉及伊朗的軍事行動都具備「顯著更高的風險」，原因在於原油與成品油的供應量龐大，且運輸路徑完全暴露在威脅之下。他預測，美國有70%的機會對伊朗實施選擇性攻擊。

能源諮詢機構Lipow Oil Associates總裁里鮑（Andy Lipow）表示：「對封鎖的擔憂就會讓每桶油價上漲數美元，但若是海峽真的完全封閉，恐將導致每桶油價飆升10至20美元。」

大多數分析師強調，任何災難性後果仍屬低機率事件。

Kpler高級原油分析師徐牧宇表示，雖然伊朗可以隨時威脅封鎖荷莫茲海峽，但考量到該地區錯綜複雜的權力格局，他們未必想這麼做，加上美國海軍持續巡航，伊朗也未必有能力完全封鎖海峽。（編譯：陳昱婷）1150113