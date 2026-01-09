專家：解放軍實戰指揮能力不足 無力仿美對委內瑞拉模式攻台

（中央社台北9日綜合外電報導）美國3日閃電擄走委內瑞拉總統馬杜洛，引發一些中國網友呼籲北京對台灣領導人採取相同模式行動作為占領台灣前奏。但分析家、學者和立委表示，解放軍距離做好相關準備仍然遙遠。

路透社報導，美國活捉馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦的行動展示其軍隊經過實戰驗證的空中優勢，包括動用匿蹤戰機、能干擾敵人防衛系統的噴射機及能向指揮官即時回傳情報的祕密偵察無人機和衛星，來取得制空權。

一些中國網友卻大喊從美國行動得到啟發。其中1名微博用戶寫道：「委內瑞拉的情況已為我們提供1種統一台灣的辦法：先用特種部隊逮捕賴清德，隨即宣布接管台灣，發放新的身分證，...迅速達成決定性勝利。」

一些駐外武官也說，中國考慮的武力奪台廣泛選項中，已包括從台北擄走台灣領導人，並已進行過相關兵棋推演。

不過，本屆立法院會期擔任外交及國防委員會成員的民進黨立委陳冠廷將上述中國網友言論斥為「幻想」。其他分析家也說，中國任何這類嘗試很快會面臨殘酷的軍事現實。

陳冠廷指出，解放軍無論在聯合作戰經驗、電磁與電子戰能力及高風險任務實戰驗證方面，都仍與美軍有明顯差距。

中國雖已持續多年設法取得先進武器，但解放軍能否有效使用這些武器，以及其指揮系統能否在作戰時將這些武器整合運用，仍令外界質疑。

專家表示，解放軍在台灣要面臨的對手，則有廣泛的防空系統與雷達能力，且美國和其盟友很可能提供支援，此外台灣多年來已對總統可能遭遇「斬首行動」做了準備。

陳冠廷說，中國奪台行動一旦遭遇困難，便會迅速升級為全面衝突，帶來極高的政治和軍事風險；而台灣則有層層的防空與預警系統，代表任何空襲或特戰滲透行動都可能在通過台灣海峽時遭偵測出，預告情勢升溫。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）安全事務學者許瑞麟（Collin Koh）也指出，解放軍近來雖在部隊戰時整合方面努力追趕，「但與美軍已累積數十年的經驗相比，仍僅是學步階段」。

他還說，中國雖已在解放軍機隊中加入新機，來複製如波音（Boeing）EA-18G「咆嘯者」（Growler）電戰機、美商諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）的E-2D「先進鷹眼」（ Advanced Hawkeye）指揮暨預警機這類平台，但其確切作戰能力尚未明朗。

許瑞麟另提到，由於中共在解放軍指揮系統中仍扮演角色，使得軍隊效力依舊令人懷疑。因為軍隊指管層級必須去中心化，才能讓前線指揮官在戰況發展時，面對流動、不斷變化且具不確定性的作戰行動，有必要的主動權來應對。（編譯：張正芊）1150109