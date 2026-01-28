專家：防禽流感避免吃未熟蛋 案例場人員當心發燒

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）台中發生蛋雞場隱匿禽流感疫情，恐有問題雞蛋流入市面，目前無證據顯示會人傳人，醫界人士提醒，民眾不用恐慌，但要避免食用生禽肉或未全熟蛋品，曾在病例場或接觸不明病死雞的民眾如發燒或有呼吸道症狀，建議要儘速就醫。

台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性，業主疑隱匿通報。另外在苗栗縣後龍出海口大排發現遭丟棄大量死雞，採樣送驗死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與台中地區的養禽場有關，正調閱監視器釐清中。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海今天傍晚接受媒體電訪強調，防疫重點仍是避免接觸病禽與受污染環境，而不是對煮熟的禽肉與蛋品過度恐慌。

農業部也曾在爭議訊息澄清專區中，引用世界衛生組織（WHO）聲明指出，禽流感病毒不耐高溫，攝氏100度加熱1分鐘即可殺滅，正常處理和烹調的肉是安全的，即使疫情爆發地區，煮熟的肉品、蛋或其副產品皆可安心食用。

對於這次的禽流感疫情涉及私自掩埋死雞等違規行為，顏宗海說，禽流感的潛伏期約2到8天，若接觸到死雞的相關人員，在這段期間出現發燒、呼吸道症狀等，建議要儘速就醫。

顏宗海解釋，H5N1禽流感主要是透過接觸受感染的活禽或死禽、其糞便與分泌物，或受污染的環境而傳播給人類，例如活禽市場、被禽鳥糞便污染的表面等。

顏宗海說，食用生禽肉或未全熟蛋品，都可能增加感染風險，只要雞、鴨、鵝等禽肉與蛋類完全煮熟，就可以安心食用，要特別注意的是「半熟蛋」，除了溫泉蛋、溏心蛋，還有以半熟蛋為原料的糕點或調味醬料，比方說美乃滋等，都應避免。

在烹調之前，顏宗海提醒應做好以下步驟，包括「禽肉烹煮前先用熱水汆燙」、「蛋類要先清洗蛋殼表面」、「接觸過生禽肉或蛋品後，務必用肥皂徹底洗手」、「生熟食分開處理，避免交叉污染」等。

此外，根據衛福部疾病管制署資訊，禽流感由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。其中H5N1及H7N9曾出現極少數家庭內群聚案例，但目前無證據顯示有持續性人傳人現象。（編輯：陳清芳）1150128