專家：防禽流感避免吃未熟蛋 案例場人員當心發燒
（中央社記者沈佩瑤台北28日電）台中發生蛋雞場隱匿禽流感疫情，恐有問題雞蛋流入市面，目前無證據顯示會人傳人，醫界人士提醒，民眾不用恐慌，但要避免食用生禽肉或未全熟蛋品，曾在病例場或接觸不明病死雞的民眾如發燒或有呼吸道症狀，建議要儘速就醫。
台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性，業主疑隱匿通報。另外在苗栗縣後龍出海口大排發現遭丟棄大量死雞，採樣送驗死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與台中地區的養禽場有關，正調閱監視器釐清中。
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海今天傍晚接受媒體電訪強調，防疫重點仍是避免接觸病禽與受污染環境，而不是對煮熟的禽肉與蛋品過度恐慌。
農業部也曾在爭議訊息澄清專區中，引用世界衛生組織（WHO）聲明指出，禽流感病毒不耐高溫，攝氏100度加熱1分鐘即可殺滅，正常處理和烹調的肉是安全的，即使疫情爆發地區，煮熟的肉品、蛋或其副產品皆可安心食用。
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海今天傍晚接受媒體電訪強調，防疫重點仍是避免接觸病禽與受污染環境，而不是對煮熟的禽肉與蛋品過度恐慌。
對於這次的禽流感疫情涉及私自掩埋死雞等違規行為，顏宗海說，禽流感的潛伏期約2到8天，若接觸到死雞的相關人員，在這段期間出現發燒、呼吸道症狀等，建議要儘速就醫。
顏宗海解釋，H5N1禽流感主要是透過接觸受感染的活禽或死禽、其糞便與分泌物，或受污染的環境而傳播給人類，例如活禽市場、被禽鳥糞便污染的表面等。
顏宗海說，食用生禽肉或未全熟蛋品，都可能增加感染風險，只要雞、鴨、鵝等禽肉與蛋類完全煮熟，就可以安心食用，要特別注意的是「半熟蛋」，除了溫泉蛋、溏心蛋，還有以半熟蛋為原料的糕點或調味醬料，比方說美乃滋等，都應避免。
在烹調之前，顏宗海提醒應做好以下步驟，包括「禽肉烹煮前先用熱水汆燙」、「蛋類要先清洗蛋殼表面」、「接觸過生禽肉或蛋品後，務必用肥皂徹底洗手」、「生熟食分開處理，避免交叉污染」等。
此外，根據衛福部疾病管制署資訊，禽流感由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。其中H5N1及H7N9曾出現極少數家庭內群聚案例，但目前無證據顯示有持續性人傳人現象。（編輯：陳清芳）1150128
其他人也在看
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 13 小時前 ・ 21則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
舊衣有「4大類」不能回收！ 環保局：丟錯恐被罰6000元
春節倒數2週，不少民眾會打掃家裡，而新北市環保局27日在臉書粉專「新北i環保」發文示警，舊衣服可以回收，但不是每種都可以，並強調有4類要直接丟「一般垃圾」，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損和髒污衣物。環保局強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，一併需裝...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 125則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火
現代人開始注重健康養生，有的人早餐喝杯豆漿、午晚餐吃些豆腐肉類等，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量「請直接加碼50%」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院
衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
外套別收！冷雨週六開炸 下週恐有冷氣團再帶低溫
東北季風逐漸轉弱，各地轉多雲到晴，降雨範圍縮減到北海岸、東半部和恆春一帶，但仍須留意清晨的輻射冷卻，中南部留意日夜溫差超過10度，另本週末起山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
瓶裝水含微塑膠10萬顆！專家教1招輕鬆除9成微塑膠
飲用水遭受微塑膠汙染問題已成全球關注問題。研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，甚至自來水也有多國檢測出微塑膠殘留。幸好，研究指出，只要將水煮沸後放涼或過濾，就能去除高達9成的健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
許多人有「吃飽就極度睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，導致細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
3縣市低溫探10度！下波冷空氣週末報到 「強度挑戰冷氣團」濕冷到下週
氣象署今天下午4時29分發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，其中明晨至上午新竹、苗栗及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
環保局點名「這4類舊衣」不能回收！睡衣也上榜 很多人都丟錯
家中換季整理衣櫃，不少民眾會把不再穿的衣物投入舊衣回收箱，但你知道嗎？並非所有舊衣都適合回收。若回收不當，不僅增加清潔人員負擔，也可能影響後端處理流程，因此務必做好分類。 不是每件舊衣都能回收 4類衣物不可回收 新北i環保指出，以下4類衣物不可回收，應直接丟棄為一般垃圾，包括：內衣褲、泳衣、睡衣，以及破損或明顯髒污的衣物。只要屬於「貼身接觸私密部位」或「破損的衣物」，都不適合進入回收系統，應裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運。 分類做對才環保 舊衣回收前先看是否「還能再穿」 至於乾淨、完整、仍可穿著的舊衣物，新北i環保建議，在清洗整理後，可選擇捐贈給慈善團體，或投入新北市環保局核准設置的舊衣回收箱，亦可交由清潔隊循線回收車回收，讓衣物得以延續使用價值。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·塑膠玩具、瑜珈墊不能回收！新北環保局揭「最常丟錯清單」 你一定也犯過 ·被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
今晚冷空氣最強！最低溫下探10度 周六再轉濕冷一路到下周
天氣風險分析師吳聖宇表示，受到東北季風影響，迎風面有雨留意夜晚清晨局部低溫，明起溫度回升天氣多一典 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1則留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
冷氣團再襲台！週三晚至週四晨最冷 低溫將探10度
東北季風增強，北部及東北部氣溫將再度下降。明（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦都會感受到涼意；另外因為華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門...華視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
屁股＝糖尿病的早期密碼！男性「這形狀」是雄性激素下降
健康老化相當重要，但醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。至於如何辨識臀部肌力，他表示，男性若是直接萎縮，顯示其雄性激素下降、代謝失衡；女性若是看來「有肉」，但不結實，代謝一定出問題。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
大掃除必看》舊棉被、枕頭怎麼丟？回收、一般垃圾？寢具垃圾分類10大常見疑問解惑
每到過年大掃除，很多人都會做一件事：把陪自己好幾年的棉被、枕頭、毛毯，終於狠下心來說再見。只是，站在垃圾桶前的那一刻，常常又開始猶豫，這些看起來「都是布」的東西，到底能不能回收？要不要裝垃圾袋？會不會丟錯被罰錢？其實，寢具正是垃圾分類最容易出錯的一大類。丟錯不只增加清潔人員負擔，在部分情況下，還真的......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 2則留言