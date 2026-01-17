專家：陸機騷擾離島 架空管轄權

大陸軍規無人機入侵東沙島領空，引發外界對東沙島防衛安全的關注。國防院學者、淡江戰研所助理教授揭仲分析，現階段的軍事封鎖可能機會不大，但更像是對我國主權打壓的「法律戰」，透過行動不承認我領海基線，進而否定我國的主權及管轄權，且在諸多外島都有類似狀況發生。他表示，增加駐軍與武備效益不高，反而應該透過更大噸位的海巡艇巡弋，強化我國的主權行動。

由於東沙島地處偏遠，外界都擔憂該島被中共解放軍軍事封鎖的可能性，不過揭仲認為現階段與其說封鎖，更像是對我國主權打壓的「法律戰」，就如同日前在我海域周邊畫設演習區，意圖將主權問題內政化。

揭仲也擔憂，據他觀察，金門等外離島也有類似的狀況，例如入侵禁限制水域。他擔心，大陸欲先對台灣離島下手，讓我們離島的「主權空洞化」，藉以達到「架空管轄權」的意味。

以目前東沙島來說，儘管近年已經有增加陸戰隊人數，但對於防衛效益有限，更多的是對主權宣示為主。他坦言，我國對於東沙島的軍事行動確實顯得鞭長莫及，對於空中可能無法有效的反制，但我們對於海、陸的實質力量可以加強，例如派遣更大噸位的海巡艇應對海面灰帶行動，增加領海區域的巡弋次數，藉此強化我方在東沙方面的主權宣示。

他指出，大陸對東沙島採取軍事封鎖行動機率可能較低，但可能對於民間運補或載運軍用物資的船隻進行管制，讓我方補給斷斷續續，藉此施加壓力。