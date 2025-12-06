專家：預官預士復辦 需端牛肉吸報考

專家學者提醒，應先釐清預官、預士的具體任務，重點是職務設計而非頭銜，若沒有相對誘因、除役年齡又較長，役男報考意願恐怕有限。（本報資料照片）

《兵役法》規定義務役預官、預士除役年齡遠多於一般士兵14年，國防部將於民國116年復辦義務役預官、預士制度。專家學者提醒，應先釐清預官、預士的具體任務，重點是職務設計而非頭銜，若沒有相對誘因、除役年齡又較長，役男報考意願恐怕有限。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，過去廢除預官、預士，關鍵在於「4個月軍事訓練役」時間太短，「只當4個月的兵，就要去當義務役士官或尉官，實質意義有限」，如今役期恢復為1年，再談復辦，情境已不同。他認為，恢復預備軍官、士官「有其必要性」，但關鍵不在名義，而在「這些人到底被安排做什麼事」。

外界憂心，1年期短訓能否支撐軍官、士官應具備的統御與專業？林穎佑強調，應先釐清預官、預士的具體任務，若多半擔任教育班長、駕駛，或特定裝備操作，則屬填補基層勞力與管理空缺；但若要直接投入特種部隊、戰鬥排長等高強度職務，便可能不符專業養成需求。「重點是職務設計，而不是頭銜好不好聽。」此外，義務役預官、預士薪資與待遇勢必優於一般義務役士兵。

輔仁大學學士後法律學系教授陳重見指出，復辦義務役預官、預士制度，是在兵役恢復為1年、基幹人力吃緊的背景下被迫做出的選項，「但不能只是單純回復舊制度」。社會結構與年輕世代心態早已與過去不同，若只是讓義務役軍士官比一般士兵多出14年的後備役期，卻沒有相對誘因，「役男報考意願恐怕有限」，難以達成補足基層幹部的原始目標。

陳重見建議，應思考增加誘因，例如比照或部分比照志願役軍士官的退伍福利，至於提高到何種程度，可再細緻評估。他直言，短期訓練是否會造成「形式階級大於實質能力」，是這套制度成敗的技術關鍵，國防部必須提出完整配套，包含訓練內容、職務分配、後備動員機制與權益設計，向社會清楚說明。