專家：馬杜洛被捕增美嚇阻可信度 不影響中對台盤算

（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）美軍近日突襲委內瑞拉逮捕該國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro），投下地緣震撼彈。美國專家今天分析，這項行動有助恢復美國的全球嚇阻力，提升美國可信度；而川普政府此舉並不會影響中國國家主席習近平的對台盤算。

美軍上週打擊委國多處目標，由特戰部隊成功逮捕並將馬杜洛夫婦押解赴美受審，震驚國際社會。華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）今天舉行「馬杜洛之後：委內瑞拉的新曙光」（After Maduro: A new dawn for Venezuela）座談，由大西洋理事會副總裁奎尼克（Matthew Kroenig）、前白宮國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）等人與會討論。

被問及美國逮捕馬杜洛對兩岸情勢的影響及是否會激發中國犯台，奎尼克表示，馬杜洛政權對美構成的威脅包括毒品走私、邊境安全及難民潮，其政權被移除確實創造機會來處理這些問題。

他指出，美國此舉也引起全球性的效應，據報導，伊朗看到川普政府對馬杜洛採取的行動後，更加認真看待川普揚言介入保護伊朗抗議者的言論，「我確實認為這件事提升了美國的可信度」。

不過，奎尼克認為，美國此舉會樹立先例讓其他國家跟進的說法並站不住腳。在兩岸情勢方面，習近平早已宣稱台灣是中國一部分，美國此舉不會影響他的盤算，真正的關鍵在於力量平衡，以及台灣是否正朝向對他有利的方向發展。

他說，就他了解，美國的印太盟友其實並不擔心這項行動設下先例，反而對美國展現出的實力感到印象深刻，且希望美國在亞洲的對手能注意到這點。

對於全球局勢未來發展，葛瑞分析，有時為了重建嚇阻力，必須採取某些行動，反而才讓和平更有可能實現。美軍這次的行動將恢復全球嚇阻力，進而降低其他地區未來發生衝突的可能性。

葛瑞觀察，已看到跡象顯示，伊朗可能因美軍這項行動而以較為正面的方式調整其戰略盤算，中國和俄羅斯也可能調整在拉美地區的作為，「這不是說他們不會在其他地區持續構成嚴重問題，但我認為，他們會重新調整在西半球進行惡意介入的方式」。（編輯：張芷瑄）1150107