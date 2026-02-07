專家：驗屋報告當協調工具 不是找建商麻煩

民眾意識提升，驗屋逐漸成為購屋流程標準動作，特別是首購族，更傾向在交屋前透過第三方協助確認屋況。

不過，永城檢測董事長丁漢指出，近年網路上驗屋資訊大量流通，內容卻良莠不齊，部分錯誤或過度簡化的教學，反而容易讓民眾在驗屋過程中與建商產生不必要的衝突。

丁漢表示，驗屋核心並非「找建商麻煩」，而是希望在交屋前提早發現問題，讓缺失能在責任仍屬於建商階段完成修繕，避免入住後才發現問題，導致修繕成本以及協調難度大幅提高。

不過，目前台灣驗屋市場其實沒有明確的標準，丁漢指出，很多驗屋報告提出的內容，實際上跟「建築」關係程度較低，而是「裝潢」內容，建商難以執行，卻讓民眾誤會，拖延交屋時程。

此外，即使驗屋公司出具報告，建商也有權選擇是否接受，這也是許多民眾誤以為「只要有驗屋報告，建商就一定要照單全收」的最大落差。

換句話說，驗屋報告本身其實更偏向「協調工具」，而非具有強制力的法律文件。

