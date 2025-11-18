專家：高市早苗踩習近平4道紅線
日本首相高市早苗「台灣有事論」引發北京強烈反應，旅美政治評論員鄧聿文在德國之聲撰文分析，高市此番言論同時踩上中國大陸四道紅線，其中「對習近平政治權威的近乎羞辱紅線」，外界極少討論，但實際上這是最能解釋為何北京反應如此激烈的原因。
鄧聿文指出，從陸方反應速度、覆蓋面到強度，顯然不屬例行外交摩擦，是在短時間內觸動了政治體系中多條高度敏感紅線，觸及中日關係深層結構矛盾臨界點。
他指四條紅線包括：主權紅線，挑戰一中原則，暗示台灣不是中國大陸的一部分；國民情感紅線，引發北京對日本軍國主義回潮的警覺；對習近平政治權威的近乎羞辱紅線，在習面前承諾穩定，返日即挑釁；嚴防台灣問題國際化的紅線，破壞中國大陸對外威懾的示範效應，推動台灣問題進一步國際化。
鄧聿文指出，十月底釜山中日峰會上，高市向習近平承諾，希望穩定雙邊關係，堅持一九七二年的建交立場。但回到日本才一周，她在國會發表與承諾完全相反的表述。這種「當面說一套、背後做一套」行為，不僅是外交上無誠意，更觸及政治權威。對任何大陸領導人來說，外國領導人這樣前後不一的言行，等同對其權威的挑戰。
時事通訊社報導，日方派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往北京，是基於情勢判斷，認為中日之間的交鋒正持續升高，兩國關係可能比預期面臨更嚴重的降溫。高市政府希望強調「戰略互惠關係」的重要性來緩和局勢，但妥協空間有限，也引發對問題長期化的憂慮。
儘管高市政權在表面上維持強勢姿態，但實際上開始透過外交管道呼籲冷靜應對。中日關係此前一度出現改善跡象，例如中國於十一月上旬重新開放日本水產品進口，但執政自民黨幹部憂心：「若放任事態發展，中國將採取進一步對抗措施」。
一名日本政府相關人士則以福島第一核電廠處理水排海後，中方展現的強硬態度為例表示，「局勢並非一朝一夕就能改變」，並強調「這並不是幾天或幾周就能解決的事情」。
