專家：AI經濟成果未均勻分配

台灣經濟數據強強滾，但許多人並沒有實質感受。圖為北市信義區民眾享受平安夜的氣氛。（王英豪攝）

受到人工智慧（AI）浪潮推動，台灣人均GDP不僅首度超車韓國，更連續2年甩開日本，學者直言，「時勢造英雄」，台灣剛好站在AI供應鏈的最核心地位，這是日韓所沒有的，且人均GDP本來就不能跟國民所得畫上等號，但政府有需要正視結構性問題，協助低薪產業員工提升技能，讓AI商機轉化為全民共享。

亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，台灣今年經濟很強，最主要的是出口很旺，前11月年增率高達34％，又以資通訊產品為主，原因大家都很清楚，台灣搭上這波AI浪潮，處於供應鏈的最核心，這也是台灣最擅長的。

對於多數人「無感」的說法，邱達生指出，因為GDP本來就不代表國民所得，「它就是平均值，自然很無感」，就像去討論「我跟郭台銘的平均資產」沒有太大意義，多數人有感的是中位數，中位數代表「大多數的人是這樣」，所以也不需要刻意放大人均GDP的意義。

他說，台灣就是個小經濟體，經濟有沒有機會大好，取決於國際大環境，很難靠自身政策改變什麼，因為台灣不是大國，不像美國可以靠關稅政策，大陸可以靠補貼，日本可以靠低價日圓去刺激產業，台灣的經濟政策僅能夠在遭遇外部壓力時，想辦法降低衝擊。

邱達生認為，人均GDP超越日韓只代表的是，台灣做人家有需求的產品，過去幾十年的耕耘「剛好遇到這個機會」，又是擅長的領域，天時地利，但要靠政府之力去平衡這種不均，說實話太困難，況且有機會搭上產業熱潮富起來，總比均貧來得好。

不過，中信金融管理學院講座教授林建甫直言，AI商機的蓬勃發展，成為推升GDP表現及薪資的重要力量，當高科技產業享受AI紅利時，傳統服務業卻仍在低薪困境中掙扎，住宿餐飲業、其他服務業等基層行業，平均薪資仍顯著低於全體平均，顯示經濟成果並未均勻分配。

林建甫指出，若此差距持續擴大，將可能引發社會不滿與階層固化，薪資成長的喜訊，若不能轉化為普遍的生活改善，便難以真正提升社會福祉，政府有需要正視結構性問題，除了持續監測通膨與薪資走勢，更應加強教育與職訓，協助低薪產業員工提升技能，進入高附加價值領域，把AI商機轉化為全民共享。