專家：Fed重啟購債 防經濟硬著陸

美國聯準會如市場預期降息1碼，會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策官員預期2026年僅會降息1次，2027年再降1次；亞太商工總會執行長邱達生表示，這次罕見出現3張反對票，顯示內部意見分歧，部分官員對降息相當保守；最值得關注的是，聯準會每月將砸400億美元買美國短天期國債，就是擔心經濟硬著陸，以買短天期債來補充市場流動性，是避免系統性風險所做的預防措施。

邱達生進一步分析，現在談美國明年降息1碼言之過早，因為聯準會主席鮑爾將卸任，有投票權的決策官員也可能出現異動，明年降息動態變數仍多；並分析這次如期降息1碼，主因是美國就業市場出現明顯反轉，不僅失業率攀升至4.4％，就業市場招聘動能減弱、裁員增加；富達投信也認為，聯準會官員今年底前連續3次降息屬於預防性降息，可有效對沖就業市場的下行風險並為經濟提供支撐。

廣告 廣告

富蘭克林華美投信解讀，聯準會決策核心已從「是否降息」轉向「降息節奏」的討論；隨購債計畫重啟，象徵量化緊縮（QT）階段性告終，聯準會已從過去的「邊走邊看」模式，正式轉向更具方向性的「護航模式」。

和碩科技董事長童子賢指出，美國總統川普為了刺激經濟，勢必會推動聯準會降息，但美國目前國債龐大存在結構性壓力，光是每年支付的利息就超過1兆美元，美國全年財政收入僅約4.9兆美元，高利率環境對美國財政負擔極重。

童子賢認為，聯準會的獨立性雖高，但目前的降息路徑符合市場預期，一旦利率降低，資金使用成本下降，將會有更多熱錢流入市場，對於股市、房地產以及各類有價值的商品都將產生推波助瀾的效果。

不過降息後，加密幣市場與美股出現不同調情況，台灣加密貨幣交易HOYA BIT創辦人彭云嫻分析，這是典型的「預期兌現」獲利了結，加上鮑爾在記者會上的發言帶有鷹派色彩，導致短線資金觀望，他強調，投資人應看重聯準會「做的」比「說的」更多，尤其是每月400億美元的購債計畫，已為市場注入實質活水。