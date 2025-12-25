專屬可樂標、大師變焦環 小米17 Ultra徠卡版正式露面

記者李鴻典／台北報導

小米在今（25）天晚上7點舉行小米×徠卡影像戰略合作升級暨Xiaomi 17 Ultra新品發表會。次發表會上，除發表小米17 Ultra外，也推出討論度更高的小米17 Ultra徠卡版。售價方面，小米17 Ultra徠卡版16GB+512GB售價7,999元（約新台幣34000元），16GB+1TB售價8,999元（約新台幣38100元）。

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra徠卡版有專屬徠卡經典紅標設計、專屬大師變焦環、專屬徠卡專屬畫質、專屬北斗+天通雙衛星通訊、專屬安全隱私加密晶片。

廣告 廣告

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米說，小米17 Ultra徠卡版方方面面盡徠卡，這是小米x徠卡策略共創升級的成果，開啟行動影像新篇章，每一個設計細節，靈感都源自經典徠卡相機。

小米17 Ultra徠卡版背部配有專屬的徠卡經典紅標，德國精工品質認可，中框採用精雕滾花設計，鐫刻徠卡銘文，靈感源自徠卡相機鏡頭設計語言。後蓋採用經典的雙拼設計，靈感源自徠卡M系列荔枝紋雙拼。

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra徠卡版首次配備大師變焦環，其採用一體化精工設計，復刻相機變焦環，轉動可調整焦距。

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

去除繁雜的操作，讓攝影師專注拍攝，捕捉真實，還可自訂調整曝光補償、白平衡等。

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra徠卡版獨享徠卡一瞬模式，以先進的科技重現最經典的徠卡相機畫質，具體包括徠卡M9畫質和徠卡M3+MONOPAN 50畫質。

徠卡M9畫質，還原傳奇CCD質感，色彩濃鬱；徠卡M3+MONOPAN 50畫質，黑白底片質感；還有經典3:2全片幅，源自徠卡第一代底片比例。

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

小米17 Ultra徠卡版。（圖／翻攝自小米微博）

更多三立新聞網報導

小米17 Ultra來了！徠卡2億像素連續光學變焦 售價出爐

盤點7-ELEVEN十大網友敲碗成功爆品 「統一布丁牛奶雪糕」搶翻

2026年十大旅遊趨勢！81%台灣旅人願意展開「關係測試之旅」

JanSport首間直營店插旗信義A11 聯手《怪奇物語》把「顛倒世界」背上肩

