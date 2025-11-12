專屬社工音樂盛會 社工暖心之夜詹雅雯5歌手演出

「2025社工暖心之夜」將於14日晚間6點在臺東蛋糕公園溫馨登場，邀請詹雅雯、許富凱等歌手演出。

為感謝第一線社工人員守護縣民、推動社會福利服務的辛勞，臺東縣政府首創以社工為主角的演唱會—「2025社工暖心之夜」，將於14日晚間6點在臺東蛋糕公園溫馨登場，邀請詹雅雯、許富凱等歌手演出。這場音樂饗宴，觀眾席區特別設置社工專屬入場區，縣府也歡迎民眾到場，在草地區自由聆聽表演，共同感受溫暖的力量。

臺東縣政府社會處長陳淑蘭表示，社工是社會安全網中最溫柔堅定的力量，更是串起希望與支持的重要橋樑。縣府持續整合中央與地方資源，推動跨專業協作與創新服務，讓社福照顧更貼近每一位縣民的生活與需求。臺東縣在113年度衛生福利部辦理強化社會安全網績效考核中榮獲全國第一，這項榮耀不僅是對縣府團隊的肯定，更是對每一位社工專業投入與付出肯定。

希望透過這場音樂會，讓社工們在繁重的工作之餘，能夠從音樂與歡笑中暫時放下壓力、補充能量，同時讓更多民眾了解社工的重要角色，進一步支持縣府推動的社會安全網建構與社福服務發展。

2025社工暖心之夜邀請五位人氣與實力兼具的歌手溫情登場，包括:創作才子陳國華、金曲歌后詹雅雯、知名主持人兼歌手陶晶瑩、金曲歌王許富凱及甜美歌手張芮菲，五位藝人皆長期關注社會公益，將以最真摯的歌聲獻給全體社工與支持社福工作的民眾，傳遞滿滿的感謝與祝福。

活動現場除音樂表演外，還設有文創市集、暖心美食攤位及舒壓體驗區，讓社工在音樂、交流與美食中放鬆身心，重拾服務熱情與能量。臺東縣政府邀請全縣社工夥伴踴躍報名參加，共同歡唱、療癒、充電，一起用笑容點亮臺東的夜晚。這次活動社工夥伴須依邀請函入場，索取方式請洽臺東縣政府社會處社會救助及社工科蘇資傑社會工作師（089-350731分機272）。同時，縣府也歡迎民眾到場，一同來放鬆。