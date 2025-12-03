專屬街道美術館的美好記憶 200位幸運得主名單公布

街道美術館活動抽獎2百得主揭曉，各可獲贈精緻設計的獎品。(記者翁順利翻攝)

記者翁順利∕台南報導

為慶祝街道美術館榮獲日本優良設計獎及金點設計獎標章，市府都發局於街道美術館臉書粉絲專頁舉辦的「專屬街道美術館的美好記憶」活動已圓滿落幕，三日於臉書粉絲專業公布二百位幸運得主名單，將可獲得限量主題帆布袋與環保水壺套組。

黃偉哲市長表示，街道美術館以二十年努力深耕城市的公共藝術能量，此次雙料獲獎不僅是專業領域的肯定，更象徵市民共同參與的城市美學成果。同時感謝市民在活動期間踴躍分享與藝術作品邂逅的美好回憶，這些回憶都是城市最珍貴的文化片段，也讓台南的生活藝術更具溫度。

都發局長林榮川也指出，希望透過活動讓更多人看見街道美術館長期推動的「街道生活藝術日常」理念，使藝術成為每個人都能接觸的生活風景與城市景觀，期待抽中獎品的民眾能踴躍使用，一起宣揚街道博物館的美麗和特色。