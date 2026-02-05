專幫詐團服務！小額出金誘民眾All in 刑事局破出金團逮42人到案

刑事局透過165詐騙分析，逮獲出金手團，共計逮獲42人到案。（圖／翻攝畫面）

刑事局偵查第一大隊透過大數據分析165反詐騙系統案件，發現有詐團成一「出金手」集團，替詐團服務，等被害人投資小額匯款後，由出金手透過臨櫃匯款或其他方式出金，營造出被害人投資獲利之假象，引誘被害人持續投入大量資金。警方獲報後也在去年4月至10月間，於全台各地逮捕幹部與出金手在內共計42人，被害人初估400多位，其中一人遭詐2200萬餘元，總計財損金額上看5.7億元。

據了解，警方發現該集團與詐團合作，專門擔任「出金手」之角色，先是透過假投資網站招攬被害人，等被害人決定投資匯款小額款項後，再由出金手負責以臨櫃匯款或其他方式將「出金」匯給被害人，讓被害人誤以為投資獲利，開始投入大量資金。

廣告 廣告

警方獲報後也是在去年4月鎖定從事網購的游姓男子涉有重嫌，循線再逮獲提供資金的詹姓兄弟，再從大數據分析得出出金手身分，跟監埋伏逮獲出金手，查扣33萬元，後續再逮獲出金水房內的謝姓、陳姓主嫌與其幹部10人、出金手30人等，共計42人。其中陳姓主嫌與其幹部等11人遭法院羈押，並查扣212萬餘元、泰達幣15,942顆、手機、存摺及金融卡等贓證物，清查被害人425人，遭詐金額高達5.7億餘元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以蠅頭小利，出金誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額，警政署打詐儀錶板每日皆有公布全臺遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線或就近前往派出所查證。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房

心疼老婆生3胎 尪主動結紮「妻又懷4寶」他傻眼了！醫院揭原因

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」