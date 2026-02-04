專心工作沒發現！台鐵調車員被2車廂「夾擊」消失 驚險畫面曝光

記者林俊華、羅欣怡／基隆報導

調車工專心前方作業，沒發現後方危險逼近。（圖／民眾提供）

台鐵七堵機務段於今日（4日）下午驚傳職安意外。一名調車人員在進行作業時，疑似因專注於眼前工作，未察覺後方列車逼近，導致反應不及當場遭到撞擊。所幸該名員工命大躲過死劫，僅受輕微擦傷，目前已返家休養。

事故還原：背對列車成盲點

畫面中，一名調車工正在作業，還蹲下來調整零件，後方的列車正緩緩前進，調車工完全沒有發現背後的狀況，一個起身，就消失在兩列車廂中間，所幸調車工站在連結器旁邊，被撞後僅受輕微擦傷。

調車工消失在兩列列車中間。（圖／民眾提供）

台鐵回應：嚴查疏失並究責

針對這起職安事故，台鐵公司表示已介入調查。目前職安人員正針對現場作業規範與人員注意力是否分散進行釐清。台鐵公司表示， 完成事故調查後，將針對人員疏失部分進行嚴厲處分，未來也將加強職安訓練，防範此類足以致命的職安意外再次發生。

