專戶未核准支持者急捐20萬！簡舒培挨告違反政治獻金法 北檢不起訴

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

民進黨台北市議員簡舒培於2022年競選連任期間，因政治獻金專戶尚未獲監察院許可前，一名支持者將20萬元匯入該帳戶。簡舒培事後即將該筆款項退還，但監察院仍依涉嫌違反《政治獻金法》函送偵辦。台北地檢署傳喚負責協助處理政治獻金事務的簡舒培妹妹到案說明，調查後認定簡舒培並無主觀犯意，今（20）日處分不起訴。

簡舒培涉政治獻金專戶爭議，北檢調查後認定無主觀犯意，處分不起訴。 （圖／簡舒培臉書）

北檢調查發現，簡舒培於2022年登記參選台北市（大安、文山）議員，並於同年5月4日前往銀行開立政治獻金專戶，5月9日向監察院完成申報。監察院核准該專戶可收受政治獻金的期間，為5月10日至11月25日。

根據監察院函送內容指出，依《政治獻金法》規定，擬參選人開設政治獻金專戶，須經監察院許可後，方得收受政治獻金。不過，在專戶尚未核准前，5月9日中午即有支持者匯入20萬元政治獻金，因此依法函送檢方偵辦。

事後，簡舒培說明，政治獻金專戶由擔任行政助理的妹妹負責向監察院申報，期間另名吳姓助理曾多次接獲王姓支持者詢問捐款方式，因此在帳戶開立後，王姓民眾即直接匯款。發現捐款時間點尚未取得監察院許可後，團隊立即將款項退回。檢方認定，簡舒培主觀上並無違法犯意，罪嫌不足，予以不起訴處分。

