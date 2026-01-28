專找泰女藏毒入境！警查獲6600萬大麻磚 竹聯幫等4人羈押禁見

竹聯幫找泰籍女子，從泰國運毒來台，檢警破門查獲大量大麻磚。刑事局提供



刑事局再度破獲跨國販毒案。泰國遊客來台目前不需要提前辦理簽證，沒想到就被販毒集團鑽漏洞，刑事局查出竹聯幫組織販毒集團，專門找泰籍女子夾帶毒品入境台灣，再利用越南移工販毒，刑事局去年展開3波查緝行動，除了查扣6600萬元的大麻及其他非法物品外，也將主嫌吳男、劉男4人逮捕羈押，進一步擴大偵辦。

刑事局指出，長期蒐證，警方發現該販毒集團竹聯幫的吳姓男子和劉姓男子為首，在新北市一帶活動，販毒模式是透過泰籍女子從泰國夾藏毒品入境，分裝後再由利用越南移工當小蜜蜂販毒。

廣告 廣告

刑事局去年4月追查毒品來源，在廢棄的景新高爾夫球場內發現遭埋藏的毒品。專案小組又於去年7月與8月2波行動中，先於新店地區逮捕劉姓男子等12名核心成員，並搗破位於新店的毒品集散據點，查獲下游販售毒品的小蜜蜂。

刑事局調查發現，該集團有黑幫分子介入策劃，分工細膩，除指揮旗下成員運輸及販賣毒品外，更利用泰國籍旅客以行李夾帶方式入關、並設置層層斷點，以躲避警方查緝。

警方去年11月底發動第3波同步攻堅，逮捕19名犯嫌。一共三次搜索，除了一舉搗破竹聯幫齊興會位於新店的堂口，赫然在屋內發現13公斤重的大麻花磚。

刑事局指出，全案依違反《毒品危害防制條例》移送法辦，目前吳姓主嫌和運毒的泰籍女子等4人裁定羈押。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬