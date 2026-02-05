專技教師上路／國小一半老師無教師證 「有證vs無證」差在哪？

三人行必有我師，但兩位國小代理老師就有一位沒掛「教師證」。去(2025)年立委陳培瑜根據教育部資料指出，112學年度高中以下「無證教師」破萬人，其中國小占比超過一半。為什麼會有無證教師？同樣站在講台上，老師「有證vs無證」有差嗎？這篇報導從「師資培育」的角度帶您尋找答案。

「無證教師」高中以下破萬人、國小已過半

立委陳培瑜在去(2025)年8月質詢時以教育部統計數據指出，台灣高中以下「無教師證」代理老師在112學年度破萬人、總計12,359人，其中以國小階段9,518位最多、占比高達56.4%。陳培瑜表示，各校徵代理老師遭遇瓶頸，許多有教師證、甚至是本科系的老師在一、二招時投入意願下滑，導致近年「三招」無證代理教師數量大幅增加，「建中徵資訊老師甚至到了第13招才找到人」。

廣告 廣告

追溯「無證教師」來源，主要是代理教師甄選依規定分為3個階段：「第一次招考」要求具合格教師證；若無人錄取則進入「第二次招考」，只要修畢教育學程即可報名；若仍無人錄取，「第三次招考」的門檻就下放到只要大學畢業即可。此外，教育部去年底也開放業界「專技教師」得以到高中教授自然與科技領域課程，亦是高中另一條無證教師路徑。



教甄會逐步放寬資格，無教師證的專技教師則介於二、三招之間。(饒辰書 繪製)

會有「無證教師」，根本原因還是「有證教師」不願意投入教育現場。實際訪問發現第一線教師如今面臨龐大壓力，加上薪水與業界差異大、職缺多為代理教師等因素，都讓許多準教師們退避三舍，甚至「考上正式老師之後再逃到業界的也很多」。

教育專業課程：一位老師的成長之路

要成為一位老師，在大學必須先修完「專門課程」及「教育專業課程」，其中「專門課程」是任課領域的專業知能；「教育專業課程」則是培育老師具備教學方法、能回應教學現場的關鍵環節，若要擔任國高中老師至少需修26學分、國小老師至少40學分，修業時長至少2年。修課完畢後，學生必須逐一通過「教師資格檢定(教檢)」、6個月「入校實習」、「教師甄試(教甄)」後，才正式成為一位老師。

「教育專業課程」在必修方面分為三大類別，臺師大師培學院副院長葉怡芬解釋，「教育基礎」包括教育哲學、教育心理學等學理課程，「教育方法」是課程設計、班級經營等與實務較相關的訓練，「教育實踐」則會具體學習如何規劃課程與考題等，他說：『(原音)舉例來說，他是一個物理老師，那他就要去修物理教材教法，去瞭解物理課本以後怎麼設計、考題怎麼做；然後還有物理教學實習，就是直接進到學校2個禮拜、1個月，在那邊駐點看老師怎麼上課。』



成為一位國、高中老師需經歷的師培流程及課程架構。(擷取自臺師大師培學院官網)

正在台大就讀生命科學系碩士班、未來預計要擔任高中生物老師的曹力仁指出，修習教育學程前後，能明顯感受到自己在「教學」專業上的提升，他說：『(原音)我覺得修課程發展與設計或教學評量那樣的方法課，有讓我在思考課程、從頭到尾設計課程、設計評量時有比較完整的東西可以去構想。以前是教完然後評量，結果評量的東西跟你教的東西沒有符合；然後我上(教程)課學到就是在想要評量什麼，課程就要記得排什麼進去，不能這個沒教到卻要考之類的，這個就是我實務上修課才學到。』

同樣是台大師培生的林丞胤也認為師培課程讓他的教學策略更有組織性，他說：『(原音)以前教同學會是看到一個問題就從那個問題直接往下走，但是如果我現在要教學生，學生遇到一個問題，我會先去想他現在缺的能力是什麼，所以我要教他的話，他的目標應該是什麼、所以我要怎麼前進。』



未來將投入教職的台大數學系師培生林丞胤。(饒辰書 攝)

事實上，除了教程本身的專業知識，修課歷程中的小組討論、同儕交流、專業支持網絡等經歷亦是師培訓練的一環。

舉例來說，葉怡芬指出臺師大在教程方面會不斷媒合在職教師入校分享，不只是讓學生提早瞭解實際狀況，也能讓學生遇到問題時「有師傅可以問」；林丞胤也說，長時間與一群師培生相處可以有很多討論彼此對當老師和教育的觀點，而那些互動讓他對教學產生一些化學變化。

老師有證、無證差在哪？

關於有證或無證教師，葉怡芬主張受過完整26學分訓練當然最能確保培育出的教師品質，像是除了專業知識外，面對越來越複雜的學生與教學情境，老師也必須有足夠的教育知識來應對學生、設計課程、引導學習。

葉怡芬舉例，國、高中自然科概念越來越複雜、許多學生在學習時會掉入迷思，而有完整師培經驗的老師就會預先知道這些學習瓶頸，並透過教學設計讓內容變得更容易理解；相對的，頂大畢業的業界人士即便專業知識充沛，卻可能因為學習歷程相當順利，所以不易理解多數學生面臨的困難和瓶頸。

此外，教育心理學、哲學跟社會學這3個師培課程雖然偏向理論，卻仍然是教學現場非常重要的專業知能，像是林丞胤跟許丞揚都提到學生並非冷冰冰的機器，35位學生背後有35個家長，教學不是在按販賣機，老師得學習如何針對不同學生特質做出特定回應，若背後缺乏教育專業的理論支持，他可能很難面對質疑、甚至沒有立場堅持去做對的事。

林丞胤表示，沒有師培經歷的老師進到學校以後，可能會採取「行為主義式」的教學策略，也就是透過獎勵跟懲罰來面對學生、以盡快得到預期效果，他強調「當然這樣學生很快就有反應，但長期對學生的成長是不好的」。

許丞揚也分享親身經歷：『(原音)現在的學生多樣性太多了，不管是特教的同學、需要諮商或很多輔導的學生，我覺得來到教育現場之後會發現輔導原理也很重要。我這3年遇到非常多特殊生、需要輔導的同學，我覺得當老師跟同學坐下來的時候，怎麼去開口、去引導他說出一些什麼事，在輔導原理跟實務的過程(課程)裡面是有教一些方法的。舉個例子，同學們遇到失戀然後什麼東西都不講，其實我的作法可能就是講講老師過去失戀的一些情況，然後(學生會瞭解)原來老師也失戀，所以他比較願意講一些什麼事情，這個是在師培體系有告訴我們的事。』

無證教師不一定差 但有證教師才是專業保障

「師者，所以傳道、受業、解惑也。」教育現場的老師從來不只是具備專業知識而已，「教師證」象徵的師培訓練更攸關老師的教學品質，以及陪伴學生成長、走過關鍵人生階段的能力。

越來越多無證教師進入教學現場，這次教育部透過放寬「專技教師」、讓無證教師補修8學分師培課程，或多或少對確保教學專業品質有「亡羊補牢」式的幫助。不過這8學分的具體細節仍在研議，最快要到今年暑假才會開班授課。葉怡芬認為教程與教學品質之間的關聯是「比例問題」，也就是修過教程的老師在「良率」上一定會大於沒有修過教程的老師，但是「也不能完完全全說今天他們沒修教程，就是教得很不好」。

追根究柢，葉怡芬強調，嚴峻的教師荒是必須嚴肅正視的問題，不論是「三招」或放寬專技教師的政策都只是短期的救急措施，長期而言仍須提升整體教師待遇、並營造讓老師能專注教學的教育環境，才有可能確保教學的專業與永續。