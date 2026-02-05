專技教師上路／「無證教師制度化」能解決老師荒嗎？

為緩解教師荒挑戰，教育部去(2025)年修正法規開放「高中指定科目專技教師」，讓無教師證的專業人士也能進入學校教書，且待遇比照正式老師，最快今年2月新學期就能起聘；與此同時，卻有不少「有證教師」選擇跳槽業界，形成矛盾的強烈對比。專家認為，開放專技教師作為暫時的權宜之計短期有望帶來正面效益，但釜底抽薪仍須正視現場老師的層層困境。

揣無人！自然老師跳槽業界「薪水多個0」

雖然台灣近年面臨少子化衝擊，「教師荒」卻更為嚴峻，甚至有學校直到開學都還招不到老師，像是去(2025)年8月底開學前幾天，教育部指出全台公立國中小共3,303所學校仍缺乏1,429名代理教師。

廣告 廣告

在所有科目中，教師荒以「自然科」最為嚴峻。高中公民老師許丞揚分享第一線觀察，他指出文科相對沒那麼缺老師，因為除了金融或法律領域外，以文科的出路來說，老師的薪水待遇並不差，不過「理科甚至連正式老師都可能聘不到」。

其實，從師資培育的現場就可見端倪。台大數學系師培生林丞胤觀察「自然或科技領域的師培生可能不到十分之一」，而未來將教授生物的台大生科系師培生曹力仁也現身說法，他說：『(原音)相對來說(自然科師培生)是少沒有錯，因為例如說英文科、國文科、公民科、歷史科也蠻多的，然後自然科同學我的確比較少遇到。』

許丞揚推測，理科鬧嚴重教師荒的一大主因就是「薪資」缺乏吸引力，他以教育部調升20%鐘點費為例，他說：『(原音)自然科的老師就直接跟我說20%有什麼好看法的，他說我今天直接辭職到外面的公司是後面加一個0，所以它是我們薪資的200%。』

師培生林丞胤和曹力仁也雙雙表示，老師待遇雖非太差，但以數學或生物科目來說，進入業界不論薪資或工作負擔都比教師更有吸引力，他們則是對教育有熱忱及嚮往才留下來。

「專技教師」2月上路 無教師證也能當老師

教育部便曾坦言，由於半導體、AI等業界吸引力強，學校不易招聘STEM(科學、技術、工程、數學)或自然領域教師。為回應此困境，教育部去年底修正法規，新增開放「高中指定科目專技教師」，讓無教師證的專業人士也能入校授課，而目前指定的科目集中在自然科學與科技領域，包括物理、化學、生物、地球科學、生活、資訊科技共6種專長。

事實上，台灣早在1990年就有「專技教師」制度，但是當時主要是在高職專業或技術科目(如烘焙、烹飪等)找不到正式老師，所以希望藉此引進無教師證的技術人員入校教學，且待遇比照正式老師；而這次變革則是進一步開放「高中」、「指定科目」也能申請專技教師入校。

根據規定，專技教師須為相關系所大學以上學歷、且具6年以上工作經驗，由學校教評會審查、經教育部核發證書後才得聘任，該教師並需在2年內補修8學分的「教育專業學分班」，且專技教師人數不得超過該校總員額的八分之一。

臺師大師培學院副院長葉怡芬解讀，因應許多理工科老師跑到業界，所以教育部透過放寬這項制度來讓不堪業界辛勞、期待安穩或經驗傳承、甚至是半退休人士有此一管道入校教書，及時舒緩當前缺口。而這些專技教師可能多數是過去「三招*」的代理老師，他說：『(原音)這些老師你如果不幫他開這條路，不修這8學分也OK啊，他就是一般的代理老師，就是現行來講你看到的代理老師一樣。』葉怡芬認為，與正規師培的26學分相比，「8學分真的不太夠」，但這是權宜之下相對好的作法。

此政策自去年11月修正上路後，最快若要於今年2月1日開始聘任，去年底前就須完成送件審查；不過據了解，近日審查才剛結束，而「8學分教育學分班」的具體細節亦仍在研議，最快今年暑假才會開放修課。教育部也強調，此政策試辦3年後亦將檢討成效、滾動修正。



教甄會逐步放寬資格，無教師證的專技教師則介於二、三招之間。(饒辰書 繪製)

（*註：根據規定，各校代理教師甄選共分3階段，若甄選落空將逐步放寬資格要求，即「一招」需有教師證、「二招」需修畢教育學程，而「三招」則僅要求大學畢業者，因此透過「三招」入校教學的代理老師通常不具教師證。）

無證教師制度化 有證教師「情何以堪」

此政策引來許多第一線教育工作者的批評與質疑，比如在情感方面讓辛苦走過師培制度、取得教師證的老師們產生「相對剝奪感」，像是曹力仁就說：『(原音)除了修(教程)那26學分以外，我生命科學系學士班的課也修了蠻多，就是照專門科目規定我也修了算50學分吧，就是也蠻多。我會覺得說如果教育部這樣推這個管道的話，那就是會讓大家有相對剝奪感，就是好像一開始很有心要學的人好像比較笨。』

實際成效方面，林丞胤則認為幫助不大，畢竟教師選擇出走就是因為業界的薪水待遇比較好，他質疑有何誘因吸引專業人才轉向教職？曹力仁也認為「有興趣教書的人應該一開始就會認真修師培」，他評估該政策無法解決現場教師流失的根本問題，他說：『(原音)現在很多行政人員都是教學老師去兼，讓本來好好培育的、很有資格又有經驗的人做一做會跑掉，然後又要讓無法取得資格可是願意來的人又會進來，就是我覺得前面那些其他推力應該要去處理，這樣對整個環境會比較健康。』

作為台灣關鍵的師資培育基地，臺師大師培學院副院長葉怡芬表示，師培端當然不樂見這樣的政策，但仍能理解這是短期內因應教師荒的「暫時性手段」，因此他建議長遠仍須正視教師在教學現場面臨的諸多沉重壓力，才有望緩解師資流失的根本原因。

「專技教師」的風險與機會

一位老師要從大學校園走上教室講台，葉怡芬指出，「師資培育」有賴長時間的訓練，像是一個自然科老師在大學物理系念4年，其中有3年在修習教育學程，培育過程中會慢慢確認他當教師的意念，千錘百鍊下才成為一位良師，「並非8學分就能急就章」。

許丞揚也對僅修8個教育學分便可執教抱持懷疑。他說：『(原音)8學分是不是真的足夠讓他們知道在教育現場會遇到什麼狀況，我也是持保留態度啦。他們或許在某一個專業的相關領域很強，可是來到學校之後，他要適應學生的程度，又要適應我們背後的課綱，課綱會告訴大家應該怎麼教，那他對那些東西是不是真的有理解，我覺得也是其中的一個挑戰。』

簡單來說，一位好老師不只是專業科目上學有專精，「教學專業」亦是師培的一大關鍵環節，無可諱言缺乏教師證對教學品質有一定程度風險。

不過，畢竟此政策已正式上路，在擔憂之餘，許丞揚朝樂觀的方向想，或許也會產生意想不到的「新機會」，像是專技教師若能善用業界深厚的企業經營或公司治理經驗，在班級經營的過程也許能碰撞出新火花；葉怡芬也提到依規定專技教師必須經過校方面試、試教等流程才能獲得聘任，因此仍有把關，只是實際成效還有待持續檢視。

不論如何，如何讓經過完整訓練的有證老師願意進入現場、成為教育專業主力，仍是台灣社會無可迴避、也應持續努力的方向。