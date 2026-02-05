專技教師上路／矛盾的「教師荒」：正式老師考不到、代理老師找不到

台灣「教師荒」呈現相當矛盾的景象，一方面每年都有許多拿著教師證的準教師們擠不進「正式老師」的窄門，另一方面許多學校明明開出很多「代理老師」缺額，卻直到開學都等不到老師上門應徵。報導發現，少子化導致學校傾向尋找代理老師，而這些不穩定缺額、加上教育現場的諸多挑戰，都讓不少準教師減少投入教職的意願、選擇出走業界。

為什麼正式考不到、代理找不到？

「教師荒」大致源自職缺困境與教師流失兩大原因。「職缺困境」反映的正是所謂學生考不到正式老師，而學校也招不到代理老師的現象，臺師大師培學院副院長葉怡芬分析，「正式缺」基本上大部分都可以被填滿，不過如果是代理、甚至代課缺就真的很難填滿，因為這種不穩定職缺對老師而言是沉重負擔。

台大師培生林丞胤表示，各校缺老師時大多是開代理而非正式、正式老師的缺真的很少，而代理老師對畢業生來說「不是多有吸引力的一個工作」，因為連能不能繼續保有都沒有把握、必須花心力找其他工作，自然沒辦法專注在教學。

學校傾向不開正式老師缺額的原因之一，葉怡芬猜測可能跟少子化有關，因為正式老師是終身聘任，所以若將正式員額聘滿，未來學校恐將面對學生減少、老師無人可教的窘境。

現場教師許丞揚就觀察指出，不會所有學校都把員額吃到最滿，尤其社會科因為擔心未來文組班級數變少更是如此，於是學校通常會選擇讓現有教師「超鐘點」，或者開代理、代課缺的方式彈性滿足當下的授課需求。

教師出走成「教師荒」一大警訊

另一個造成教師荒困境的原因則是許多教師放棄教職一途，像是許丞揚以「錢少、不閒、沒權力」形容第一線教師處境。他表示，老師平常除了上課、備課之外，還有出考卷、班級經營等其他任務，而因應新課綱「多元選修」與「探究實作」的要求，「開一門選修課耗費的心力搞不好比整學期的課綱更多」，所以實際上老師經常會用到自己下班或週末的休息時間工作。

葉怡芬也說：『(原音)一個工作不應該佔據我24小時，我備課要花很多時間，我下課以後還要回覆家長(訊息)、我禮拜六日還要去支援學校活動、帶著學生做科展什麼之類的。』他強調，老師出於教學熱忱付出沒有問題，但也期待社會各界能看見老師在講台之外的種種辛勞。

教師權力方面，葉怡芬觀察到，當今社會習慣將過多期待與教育問題歸咎在老師個人身上，讓其失去專業空間與社會尊重，進而打擊其自信及成就感。許丞揚則指出，現在的老師動輒擔心被檢舉，而一進校事會議(處理不適任教師的機制)對老師就是沉重打擊，導致現場教師不僅戰戰兢兢，也轉向「少說少錯」的保守心態。

在上述種種負擔下，許丞揚分析，大學畢業初任教師月薪大概新台幣46,000元，雖然跟業界差距不大，但在等不到穩定的正式缺，又可能得經常自掏腰包經營班級的狀況下，讓這份薪水缺乏吸引力，尤其理工領域更難以匹敵業界待遇。

解決教師荒 專家：老師盼安心就業、專注教學

要挽救教師荒、讓準老師們回到教育現場，首先必須調整薪資待遇。過去5年軍公教雖有約11%的調薪幅度，教育部也在去年底宣布調整教師鐘點、導師、行政等費用，但仍有進步空間。比如許丞揚認為可以調高「學術研究費」，選擇成為生物老師的台大師培生曹力仁則期待教職薪資的調整可以「制度化」，而非久久或不定期才調一次。

接著，葉怡芬主張營造「讓老師能安心就業、專注教學」的教育環境是解決教師荒非常關鍵的途徑，例如他建議減少老師必須兼行政職的壓力，或者適度調整研習要求，讓老師能更專注在他們專業也是興趣所在的「教學工作」上。

另外針對「校事會議」讓老師提心吊膽的問題，教育部今(2026)年1月通過相關修法，透過刪除匿名檢舉、新增輔佐人、健全檢舉案件受理及分流制度等方式避免「濫訴」。然而教師團體仍對改革提出質疑，像是「未鬆動校事會議權力結構」、「冤案缺乏補償方式」仍讓投訴被武器化，對基層教師的保障仍不足。

教育部長鄭英耀在1月19日回應，在這次修法過程跟各方舉行很多溝通座談，目前往好的方向前進，現階段需要時間逐步改善校園文化與氛圍、建立師生互信；他也強調「改革很難一次到位」，但終極目標是廢除校事會議、回到教評會。

「修師培」不只是為了當老師

有人會用師培畢業與考教師證的比例來計算「流失率」，藉此推論教師出走的嚴重程度，但是葉怡芬提醒，隨著台灣師培體系從封閉走向開放，不論是學校辦學或學生修課，「當老師」早已不是師培課程的唯一目標。葉怡芬解釋：『(原音)我修了教程，我對於教育心理、教育哲學，或者是對於青少年問題我更加了解，所以我以後可以當一個好的父母，其實是培養類似我們常常在講𝝅型人才，就是他也可以走到一般公司行號去做人資、做教育訓練，或者他走文教業，其實都很好，我們是鼓勵這樣子的。』

在他看來，「教育學程」本身即是一門專業，不只是為了培育師資，更能增進人際互動與彼此理解，而這正是當代極為重要的能力。正因如此，如何讓這些完成師培訓練、取得教師證的專業人才持續留在教育界春風化雨，已成為台灣目前的關鍵課題。