專技辦法放寬解教師荒 11/20上路要報教育部審核

（中央社記者陳至中台北19日電）科技業吸走大量理工教師，教育部修法，讓6年以上業界資歷的人才，加修8學分教育專業後，可擔任高中職的專技教師，預計11月20日上路，為避免浮濫，一律都須報到教育部審核。

台灣科技業人才需求眾多，導致許多理工科教師、師培生放棄教職，改到科學園區上班。教育部於本月18日正式發布修正「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法（以下簡稱專技辦法）」，提供彈性機制，鼓勵產業界人才轉換跑道，進入學校擔任專業及技術教師。

原本這項管道僅限專業科目、技術科目；修法後新增「特殊科目」，涵蓋「羅致不易且待加強培育之科目」，也就是普通高中的物理、化學等課程，在一定條件下也可適用此辦法，吸納業界人才任教。

想透過上述管道進入高中職當教師，須有相關系所學士以上學位，並曾從事相關工作6年以上，具有特殊造詣或成就。沒有教師證書的話，須先完成8學分的教育專業學分班。

教育部拋出這項修法後，曾遭到教師團體反彈，擔心會傷害既有的師培制度。教育部修正專技辦法第4條，刪除了舊法「其未取得專業及技術教師證書者」等文字，要求學校聘任專技教師前，一律都要報中央主管機關審核。即便是從一校轉任到另一校，也都要重新申請。

另外，專技辦法第6條也要求學校提出申請時，應載明專技員額占專任教師總員額比率（1/8為限，特殊情形須經主管機關核准），方便控管。（編輯：李亨山）1141119