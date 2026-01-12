專抓極音速飛彈！SpaceX獲240億大單 發射美軍神秘「射控」衛星

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國在太空防禦領域再跨出一大步！美國太空軍(Space Force)宣布，已將價值7.39億美元(約新台幣240億元)的發射合約授予馬斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX。這項計畫將把多達44枚具備「飛彈預警、追蹤與射控」功能的先進衛星送入軌道，其中最引人注目的是代號為「FOO Fighter」的新型射控衛星，顯示美軍正積極建構能直接支援攔截行動的太空架構。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，這筆合約是依據「國家安全太空發射」(NSSL)第三階段計畫所頒發。首波任務代號為「SDA-2」，SpaceX將負責發射由L3Harris製造的18枚追蹤層衛星，以及由千禧年太空系統公司(Millennium Space Systems)製造的8枚「FOO Fighter」衛星。

「FOO Fighter」全名為「軌道作戰支援射控戰機」(Fire-control On Orbit-support-to-the-war Fighter)，其縮寫致敬了二戰期間盟軍飛行員對不明飛行物(UFO)的稱呼。與傳統僅負責偵測的衛星不同，這款衛星具備「射控」(Fire Control)能力，意味著它能提供精確數據，直接引導攔截器擊落敵方來襲的先進飛彈(如極音速飛彈)。這批衛星預計於2026會計年度第四季開始發射。

除了飛彈防禦，SpaceX還將執行代號為「NTO-5」的機密任務，負責發射國家偵察局(NRO)的間諜衛星。這批衛星的發射時間定於2027會計年度第一季至2028會計年度第二季之間，具體數量與功能因涉及最高機密而未公開。

美國太空發展局(SDA)自2024年起便積極佈局「增強型作戰人員太空架構」(PWSA)，投入超過25億美元建構追蹤層衛星網。隨著SpaceX拿下發射大單，美軍將能以更快的速度在低軌道部署「眼睛」與「大腦」，以因應中俄日益增長的太空與飛彈威脅。

