專挑男性下手？張文「軍中刻意擺爛酒駕被汰除」網猜：對他們有仇視

社會中心／綜合報導

張文隨機殺人前連續縱火分散警力。（圖／翻攝畫面）

嫌犯張文（27歲）犯下北捷隨機殺人案，釀成3死11傷慘劇，最終墜樓身亡。由於3名死者皆為男性，引發網友熱議其動機是否涉及「仇男」或軍中霸凌陰影？此外，警方查證，張男曾任空軍志願役，因酒駕遭汰除，近期更因未參加教召淪為通緝犯，軍旅生涯與犯罪動機的關聯備受關注。

針對這起震驚社會的案件，許多網友在社群平台「Threads」上提出質疑，指出張文攻擊導致死亡的3名受害者均為男性，猜測其犯案心理可能源自對男性群體的怨懟。有網友分析，張文或許認為攻擊女性無法獲得成就感，反而試圖透過襲擊男性來重新獲取扭曲的自我認同；更有輿論懷疑，張文是否曾在軍中遭受霸凌或不當對待？導致將生活中的挫折與被通緝的憤怒，投射到男性象徵或體制之上。

張文曾任空軍自願役，被同袍爆擺爛刻意酒駕遭汰除。

事實上，警方調查顯示張文的確擁有軍事背景。他曾服役於空軍志願役，在通訊中隊負責無線電架設工作。然而，2022年休假期間，張文因酒駕遭警方逮捕，隨即被軍方依規定汰除並提前退伍。屋漏偏逢連夜雨，今年7月他又未依規定參加教育召集，被桃園地檢署認定妨害兵役並發布通緝。

國防部對此特別澄清，張文案發時已非現役軍人，儘管網友對於「仇男情結」與「軍中霸凌」的推測甚囂塵上，但張文從一名志願役軍人淪為酒駕汰除人員，再變為逃避教召的通緝犯，最終走上隨機殺人的極端道路，其心理轉折與確切犯案動機，仍待檢警進一步釐清。

