專挑老人+外籍看護！陌生男闖屋「謊稱認識屋主」要借錢

記者朱俊傑、朱怡蓉／屏東報導

屏東有民眾PO出一段監視器畫面，控訴一名陌生男子，他徘徊在巷弄看似在找路，但卻是挑只有長輩或是長輩和外籍看護的民宅，闖入屋內說認識屋主，買東西錢不夠、想要借錢。目前警方透過監視影像，釐清男子身分。

陌生男子闖入屋內，謊稱說認識屋主，想要借錢。

屏東市區男子穿著連帽外套、戴上口罩，巷弄徘徊，他看來打電話聯絡事情，但也不斷探頭查看建築內的狀況，鎖定其中一家後闖入敲門。

外籍看護：「開門，開門，這樣。」

記者：「叫你開門嗎？」

廣告 廣告

外籍看護：「很可怕，然後到（阿嬤）這邊，摸一摸這樣。」

外籍看護示範當天男子拍門要求入內，看來是理直氣壯，他說他認識躺在病床上行動不便的阿嬤，結果邊聊天，還問有沒有錢。

男子專挑只有長輩在家，或是長輩和外籍看護的民宅。

陌生男：「來這邊買東西買一買，錢不夠，差近千元。」

外籍看護：「問說有沒有錢，跟阿嬤問，阿嬤說沒有 。」

記者：「他問妳有沒有錢嗎？」

外籍看護：「他問阿嬤，阿嬤說沒錢。」

陌生男子裝熟闖進屋內，說認識屋主，買東西錢不夠、繞來借錢，屋主回到之後家調監視器，發現男子附近亂逛，專門找上了年紀的長輩攀談。

當地居民：「（開門）不可能啦，我沒有錢可以借他。」

當地居民：「我會把門關起來。」

屏東村里間有陌生男子徘徊。

村里間有陌生男子徘徊，他探訪的老人不只一戶，警方介入調查。

屏東分局大同所副所長蔡建偉：「警方目前積極追查該男子身分，以防止類似情形發生。」

由於村里曾經發生竊案，外出工作的年輕人加裝監視器，確保家戶安全，陌生男子裝熟闖入，警方已經過濾影像，要釐清身分。

更多三立新聞網報導

捧骨灰遇劫…獼猴搶祭品畫面曝！元亨寺「壓克力罩護食」：怕祖先沒得吃

延後退休！60歲還想拚 中高齡求職3年增34% 調查驚曝:逾6成企業沒準備

我國高齡產婦佔逾3成！「流產、胎兒缺陷」機率激增 3大疾病風險一次看

嗶一下多10秒！過馬路「1設置」2類人專用 萬人讚：好貼心

