專挑胸頸砍殺！北市恐攻最新醫療狀況曝光 石崇良：5人出院、2人仍在ICU

衛福部公布傷者最新醫療狀況。

台北市昨晚發生重大恐怖攻擊事件，造成多人死傷。衛福部長石崇良 今（20日）說明最新醫療處置情形，指出從昨晚事件發生至今天早上，共有15名傷患，其中4人已經死亡，目前統計11人受傷。

石崇良表示，11名傷者中，已有5人出院，另有 6人仍在住院治療，分別為2人在加護病房、1人在急診觀察、3人收治於一般病房。傷勢以外傷為主，尤其集中在胸頸部，多為撕裂傷與刀傷。

他進一步指出，仍在加護病房的2名患者中，一人為頸部刀傷，需持續觀察；另一人為血胸，經手術後狀況穩定，目前均無生命危險之虞。

此外，部分民眾在事件中遭煙霧嗆傷，其中 1人仍在急診觀察，其餘嗆傷者已平安返家。

針對目睹事件的民眾可能出現情緒衝擊，石崇良表示，衛福部已啟動 心理支持與安心專線機制，提供民眾必要協助；同時，針對仍在住院的病患，也已同步啟動 社工關懷作業，協助後續心理調適與支持。



