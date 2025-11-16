專挑觀光景點下手！「阿妹茶樓」偷日客遭鎖定 蒙古扒竊集團犯案手法曝光

警方比對出竊嫌涉嫌自8月起即鎖定觀光景點犯案。翻攝畫面

新北市九份知名景點「阿妹茶樓」，14日發生日籍旅客皮夾遭竊案件，警方接獲報案後，調閱監視器畫面，鎖定2名蒙古籍女子涉有重嫌，經報請基隆地檢署指揮偵辦，昨（15日）晚間於瑞芳區將2嫌拘捕到案，經清查相關案件，發現2人8月起即針對各大觀光景點犯案，警詢後移送地檢署，檢方聲押獲准。

前天傍晚，瑞芳警分局接獲日籍旅客報案，稱皮夾於於九分知名景點「阿妹茶樓」附近不宜而非，疑似糟到扒竊，警方獲報後立即擴大調閱監視器，發現42歲及50歲蒙古籍女子涉嫌重大，2人藉由熱門景點人潮眾多，已相互掩護的方式行竊。

專案小組調閱監視器鎖定蒙古籍女子涉有重嫌。翻攝畫面

警方掌握嫌犯身分後，報請基隆地檢署指揮偵辦，專案小組昨日晚間持檢方核發拘票，於瑞芳區市下巷掌握2嫌行蹤，隨即展開拘捕行動，最後順利將2人緝捕到案。

除日客遭竊案件外，警方令整理相關案件紀錄，發現2人疑似自今年8月起，即在各大觀光景點行竊，警詢後今依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押，於晚間獲院方裁准。

警方呼籲，年關將近，遊客增加，民眾應提高警覺、留意財物；如遇可疑情況請立即撥打110。瑞芳警分局將持續與基隆地檢署合作，以最堅定的力量捍衛治安，守護每位遊客與市民的平安。



