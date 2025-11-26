專挑運動名牌高單價服飾 2男女聯手涉竊還起獲毒品

cnews204251226a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

38歲連姓女子及34歲廖姓男子等2人，涉嫌近期在台中市西屯區百貨公司，多次鎖定運動品牌下手，專挑NIKE、ADIDAS等高單價服飾行竊，得手後還在電梯周邊分贓，行徑頻繁又大膽。第六警分局表示，轄區市政派出所獲報後，迅速成立專案小組追查，掌握犯嫌行蹤後，日前循線前往2人租屋處查緝，不僅查獲失竊衣物，還搜出大麻菸、安非他命等毒品。訊後將2人依法移送台中地方檢察署偵辦。

警方表示，近來接獲百貨公司 NIKE、ADIDAS兩家專櫃報案，指稱多日來接連遭竊，損失累計達新台幣數10萬元。員警調閱監視器畫面後發現，2名犯嫌疑似對品牌服飾相當「內行」，利用專櫃沒設置防盜門柵的漏洞，及商品陳設的死角，多次鎖定高價運動服飾下手，作案時以商品陳設掩護裝袋後，再約在百貨電梯周遭會合分贓，分工明確、動線固定，明顯為慣犯作案。

第六警分局表示，員警根據影像比對與線索追查，確認連姓女子及廖姓男子等涉有重嫌。專案小組循線前往租屋處查緝，當場在房內查獲部分失竊的NIKE、ADIDAS服飾及衣架，同時也發現大麻菸3支、安非他命1包等毒品，市價約新台幣3000元，也依法將兩人送辦。

警方表示，百貨專櫃屬於人潮密集且商品價值高的場域，容易成為竊賊覬覦的目標。呼籲業者應加強防盜機制，例如提升監視器清晰度、強化店員警覺性、妥適陳列高價商品等措施。也建議持續與警方保持通報與合作機制，才能有效降低竊案發生風險，共同打造更安全的購物環境。

