專挑高檔料！1.3萬網紅正妹狂吃霸王餐「竟喊肉償」 IG稱「台灣人」

網紅又出事？一名美國34歲正妹網紅，疑似專門找高檔的米其林餐廳用餐，然後企圖吃霸王餐，甚至還跟店家解釋「可以拍照」或「肉償」方式抵餐費，美國紐約至少有5家高檔餐廳受害，更令人傻眼的是，這名IG名稱為lu.pychung的網紅，自介的地方表明自己是「台灣人」，也引發討論。

根據《紐約郵報》報導指出，這一名住在美國紐約市布魯克林的34歲正妹網紅，社交平台揭露名字為Pei Chung,Lu，她的IG有1.3萬粉絲，自我介紹寫下「Taiwanese ∞ my bro is fighter jet pilot；PR99. Dual-Master of Science & Fine Arts 163 99lb No plastic surgery. Self-host IG」，其中第一點就稱自己是台灣人。

從她IG照片中就可以看出，她時常分享性感自拍照、炫耀LV名牌包與Prada高跟鞋等，然後更不乏各種美食照片。

但《紐約郵報》指出，這些美食的照片很有可能就是吃霸王餐的結果。《紐約郵報》報導，Pei Chung一定都會盛裝打扮進入高檔餐廳，她帶著專業相機、燈光器材，店家有可能因此認定Pei Chung是美食網紅，並向自己1.3萬名粉絲分享這些餐點。但要付款時，Pei Chung拿出的信用卡經常無法使用。

根據相關報導， 10月22日Pei Chung又想故技重施，因此進入了紐約一間高檔餐廳，點了高級鵝肝、生牛肉片、吸管麵、羊排與可可慕斯等，但她拒絕支付188美元（約台幣5900元）之帳單。Pei Chung說自己無法付錢，因此向店家提出以文章搭配照片來支付，餐廳老闆無奈地說：「我們要事前達成共識才行，但我們並沒有，所以我需要妳付錢。」Pei Chung稱自己之後會匯款，但店家始終沒有收到。

11月7日，她又到另一家高檔餐廳，點了83美元（約台幣2600元）餐點，這次同樣想吃霸王餐，遭到場警方直接上銬逮捕，警方還認出她，顯見她根本是慣犯。

甚至，另外一個受害店家表示，Pei Chung曾為拒絕付帳躲在廁所內長達45分鐘，還向店員詢問是否可以幫她付錢，她會提供「另一種」非現金方式償還，店家仍報警處理。根據報導，Pei Chung遭逮捕至少5次之多。

