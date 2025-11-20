〈專文〉上千位漫畫家杯葛 國際盛會安古蘭漫畫節2026年恐將取消



文-圖/林莉菁 法國報導

法國安古蘭漫畫節1974年創辦以來,逐漸從法國西南小城小規模活動逐漸擴展到今日國際漫畫界不可或缺的年度盛會,每年一月底在安古蘭定期舉行。內容多樣又精采的漫畫展覽及活動吸引數十萬漫迷寒冬中也要前來朝聖。安古蘭也是少數舉辦國際漫畫版權交易會的漫畫節,吸引不少國外版權商前來參展。

台灣2011年首次獲安古蘭正式邀請,擔任2012年主賓國,當時執政的馬政府原本婉拒,後來在漫畫界及民間壓力下改而接受邀請,台灣每年派代表團參展至今。

安古蘭員工metoo事件引發爭議

2025安古蘭漫畫節展覽之一：獲獎編劇Birmant女士個展

安古蘭漫畫節今年一月底舉行前, 法國人道報(L’Humanité)記者露西-賽芒(Lucie Servin)報導安古蘭承辦廠商第九藝術公司(9e Art+)內部諸多問題,並揭露一名員工在漫畫節期間遭合作廠商迷姦後遭解雇。報導問世後, 法國漫畫家及出版社紛紛聲援這名員工, 安古蘭終身成就大獎得主賽斯達克女士(Florence Cestac)在內等多位漫畫從業人員要求第九藝術公司負責人崩督(Franck Bondoux)下台。

今年安古蘭漫畫節從開幕前到最後一天記者會,漫畫界與承辦公司關係緊繃。漫畫節會場內可見到漫畫界聲援遭解雇員工克羅耶(Chloé,為保護個人隱私使用的假名)的海報,街上有時會看到聲援克羅耶或反對第九藝術公司的塗鴉。

承辦公司經營多年爭議多

2025安古蘭漫畫節邀請日漫作者駕籠真太郎（中）演講。

第九藝術公司承辦安古蘭至今,曾發生數起爭議事件。

2015年年底,安古蘭重要獎項2016年終身成就大獎(le Grand prix)候選人名單上完全沒有女性,女性漫畫從業人員率先起而抗議。

第九藝術公司負責人崩督當時曾親上火線澄清,表示終身成就大獎本來就是頒給成熟的創作者,而法語系漫畫史上本來就沒有太多女性。他舉羅浮宮為例,表示館藏也沒有什麼女性畫家作品。他的說法讓漫畫界人士更加憤怒,後來安古蘭漫畫節承辦團隊低頭,改變大獎遴選方式,並提高女性漫畫家能見度。

2022年,安古蘭漫畫節預計邀請法國漫畫家衛維斯(Bastien Vivès)舉辦個展,引發爭議。反對者認為他的作品有戀童癖情節,他昔日的網路仇女言論也曝光。有些人則認為反對者過於保守衛道,或有可能忌妒衛維斯成就而故意詆毀這位漫壇金童。最後安古蘭承辦單位表示取消衛維斯展計畫。

承辦公司再次得標引發反彈浪潮

今年二月初,安古蘭漫畫節看似平和落幕,但法國漫畫界持續關注第九藝術公司動向。安古蘭漫畫節協會(L’Association du FIBD) 2007年起請第九藝術公司承辦安古蘭漫畫節, 合約2027年到期,今年必須重新招標。這項投標計畫吸引巴黎書展及義大利拿坡里漫畫節等團隊前來競標, 由法國漫畫及圖像城區(la Cité BD)及第九藝術公司參與最後競標。

十一月八號公布競標結果, 第九藝術公司奪魁。這項結果引發眾多法國漫畫家反彈,紛紛在社群網路上公開表示杯葛2026安古蘭漫畫節。安古蘭2025年終身成就大獎得主Anouk Ricard率先公開杯葛,她表示不會在安古蘭漫畫節期間照慣例舉辦個展。

兩度獲安古蘭指標獎項最佳作品金獸獎的çà et là等小出版社也表態杯葛。 285位女性漫畫從業人員發起girlcott聯合抵制安古蘭。她們預計於安古蘭漫畫節期間在安古蘭及法國與比利時各地遍地開花,舉辦off漫畫活動。

鼠族(Maus)作者Art Spiegelman在內的二十位大獎得主聯合發表聲明,表示安古蘭漫畫節如果不盡快進行深度改造,可能會銷聲匿跡。根據法國知名媒體Télérama報導,2015年大獎得主大友克洋也加入杯葛行列。原本只是觀望的漫畫大出版社如Dupuis與Dargaud等紛紛跟進。羅浮宮合作漫畫家普多姆(David Prudhomme)與知名動畫導演通雪(Emilie Tronche)等人取消原計明年安古蘭時舉辦的展覽,安古蘭年度好書競賽幾位評審也退出。

為數眾多的漫畫家與出版社紛紛表明不參加明年漫畫節,對安古蘭市府而言造成不小壓力。畢竟為期四天的漫畫節為地方產業帶來龐大商機,而法國明年三月即將舉行市長選舉,如果無法妥善處理這次安古蘭漫畫節危機,現任市長可能因此流失選票。

公部門建議承辦單位取消2026漫畫節

第九藝術公司負責人崩督遭受各方壓力後,聲稱自己退居二線,讓2026漫畫節規劃可以順暢進行。但基本上漫畫節事宜還是由他的團隊籌畫與執行。安古蘭漫畫節協會也推翻原先競標結果,表示將成立新團隊負責新的招標計畫。法國漫畫界對這些回應持保留態度,維持杯葛立場。法國文化部長Rachida Dati還是希望安古蘭漫畫節2026年能照常舉行。

十一月十七日,安古蘭漫畫節新承辦廠商標案改由安古蘭所在地各級公部門為主組成的「安古蘭漫畫發展協會」(l’ADBDA)接手掌理, 原先握有安古蘭漫畫節「所有權」的安古蘭協會在其中只佔一席。

十一月二十日, 安古蘭市長Xavier Bonnefont在記者會上表示,漫畫家與出版社都表明杯葛安古蘭漫畫節,沒有民眾會想來參加沒有漫畫工作者的漫畫節。他們各級公部門因此建議安古蘭協會及第九藝術公司兩個承辦單位放棄舉辦明年漫畫節。法國公部門提供的資助佔安古蘭漫畫節預算約一半,他們發言有一定分量。

安古蘭漫畫節協會主席Delphine Groux女士則趕在公部門記者會前發表一封長信,認為他們已盡力疏通各方,很可惜還是有人反應不夠理性。

解鈴還需繫鈴人, 法國漫畫界與各級公部門都已表態, 現在端看安古蘭承辦廠商第九藝術公司下一步。