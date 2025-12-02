〈專文〉上帝用奇妙的方式治好了我的乾癬



文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長)

每年的10/29就是世界乾癬日（World Psoriasis Day）

全世界有超過一億二千五佰萬的乾癬及乾癬性關節炎病患者，白人居多，這不是一般皮膚病，不會傳染，而是一種身體免疫功能失調的疾病，然而因為外觀難看，台灣話又叫牛皮癬！所以患者連帶者會受到歧視及心理上的傷害！

筆者婚後十年也發現自己有皮膚症狀，內人表弟是屏東醫院皮膚科張瑞朝醫師，介紹我去給台南市立醫院日本醫學博士的沈樂知醫師看，確定是乾癬，給我藥膏塗抹，有時做紫外線照射，幾十年都不好，有一次去台南水都游泳，管理的小姐委婉地跟我說“先生，你的皮膚傷口恐怕造成感染，還是不要下水”這句話深深的刺痛我那脆弱自卑的心靈，就這樣過了如麻瘋病人般痛苦的幾十年。

直到父親病危彌留之際，我鼓起那最後一絲希望的勇氣拜託父親“爸，你如果見到了上帝，請幫我問祂如何治好我的乾癬！”父親突然睜大眼睛，很認真的聽我的話，然後就斷氣歸入主懷！就這樣，過了一年，我想為自己的退休生活做準備，開始尋找一塊農地，終於在新化找到了一塊泥濫廢耕的水稻田，開始與內人清晨就騎著機車從仁德帶鋤頭，打赤膊穿條短褲，除草澆花，種樹，...就這樣幾年下來，喜樂園完成了，我的乾癬也治好了95%，剩下的5%我將之視為保羅身上的那根刺（A thorn in his flesh），如今我可以很有信心的在眾人面前穿著泳褲游泳，你說家父是否見到了上帝？我只能告訴你“上帝用奇妙的方式治好了我的乾癬”我也總會告訴來訪的朋友們，喜樂園是上帝賞賜給我的應許之（Promised Land)！