〈專文〉不在籍投票是神鬼交鋒的高風險制度

.

文/莊勝榮(律師、好德公益文化協會常務監察人、曾任省選委會委員及中央巡迴監察員)

藍白立委共推不在籍投票，所謂通訊投票的制度，明眼人一看，又在搞選舉、玩政治。這屆在野立委因為總統選舉藍白合失敗，不甘心，所以不專心於福國利民法案，專心在搞政治，想利用遊戲規則贏得2026及2028的選舉。有人講「政治是可以偷、騙、說謊，卻仍然受到敬重的唯一職業」，難怪那麼多人熱衷此種職業。

不在籍投票，像美國有駐在海外軍人就有近20萬人，且幅員遼闊，在別州討生活做生意者眾，因此，方便其投票，所以創造出通訊投票。但是，這些要通訊投票的選民，需到選委會留下簽名筆跡，以利核對，避免舞弊。別以為這樣就安全了，美國總統大選時，有通訊投票在郵遞箱子遭燒燬，後來不了了之，萬一發生在台灣，誰來負責？

台灣社會不像美國以簽名為準，依民法第3條規定，簽名與蓋章同等效力，況且欠缺向選委會留簽名筆跡之規定，如何判斷筆跡或印章真偽？如何防止冒名通訊投票之流弊？也許贊同者說，申請者去辦理時，留下印文或簽名筆跡就解決了，問題是，申請者留下印文供比對，萬一蓋章回來的選票不是同顆印章，如何判斷有效或無效票？選務上難以防範，盜刻印章投票之情形，尤其人在國外及同居一地之家人，一家人有綠、白、藍三種政治傾向，屆時盜用印章、盜刻印章，還沒分裂投票，家人先分裂。台灣是個小島，交通便利，目前看不出有實施通訊投票之必要，何況，等通訊投票回籠，加計選票，再公佈何人當選，屆時先贏後輸，或先輸後贏，誰能收拾殘局？

不在籍投票以目前經驗來看，全台投開票所約17794個，選委會接到通訊投票，由20幾個選委會，要分配到投票所一起開票，這種龐大的工作，做得到嗎？何況今年九合一選舉，困難度增高，豈是靠一張嘴的政客可以理解。而且選民對於親自投票，都還不是十分相信，引進通訊投票之新玩藝兒，是否會帶來更大之不信任，或創造更多之流弊，或選務的混亂，這是神鬼交鋒之高風險問題，無法嘗試應該小心預防，以免屆時才高呼「怎麼會這樣」？屆時哪些立委站出來拍胸脯負責？怎麼負責？這種違反憲法祕密投票的違憲立法誰負責？