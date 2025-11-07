〈專文〉不在籍投票是神鬼交鋒的高風險制度
文/莊勝榮律師(好德公益文化協會常務監察人、曾任選委會委員巡迴監察員）
藍白共推不在籍投票，所謂通訊投票的制度，明眼人一看，又在搞選舉、玩政治。這屆在野立委因為藍白合失敗，不甘心，所以不專心於福國利民法案，專心在搞政治，憲法訴訟法規定10個才能評議，即是顯例。
不在籍投票，像美國有駐在海外軍人就有近20萬人，且幅員遼闊，在別州討生活做生意者眾，因此，方便其投票，所以創造出通訊投票。但是，這些要通訊投票的選民，需到選委會留下簽名筆跡，以利核對，避免舞弊。別以為這樣就安全了，美國總統大選時，有通訊投票在郵遞箱子遭燒燬，後來不了了之，萬一發生在台灣，像上一次陳水扁只贏2萬多票，通訊投票的流弊若發生在台灣，誰來負責？
台灣社會不像美國以簽名為準，依民法第3條規定，簽名與蓋章同等效力，況且欠缺向選委會留簽名筆跡之規定，如何判斷筆跡或印章真偽？如何防止冒名通訊投票之流弊？也許贊同者說，申請者去辦理時，留下印文或簽名筆跡就解決了，問題是，申請者留下印文供比對，萬一蓋章回來的選票不是同顆印章，如何判斷有效或無效票？選務上難以防範，盜刻印章投票之情形，尤其人在國外及同居一地之家人，一家人有綠、白、藍三種政治傾向，屆時盜用印章、盜刻印章，還沒分裂投票，家人先分裂。台灣是個小島，交通便利，目前看不出有實施通訊投票之必要，何況，等通訊投票回籠，加計選票，再公佈何人當選，屆時先贏後輸，或先輸後贏，誰能收拾殘局？
台灣自有選舉以來，有多少次的冒名投票情形，民國81年花蓮立委舞弊最為有名，有人利用中午人少時將空白票圈選某立委，大量投入票箱灌票，結果有效票比投票人數多出736張，後來中選會直接公告黃信介當選。選民對於親自投票，都還不是十分相信，選務百分之百公正之情況下，以通訊投票之新玩藝兒，是否會帶來更大之不信任，或創造更多之流弊，這是神鬼交鋒之高風險問題，無法嘗試應該小心預防，以免屆時才高呼「怎麼會這樣」？別以為通訊投票是萬靈丹，它在美國已發生燒燬郵筒之事件，還要引進台灣摧毀民主嗎？衝擊選民的信任嗎？
