〈專文〉不要讓關稅變成關起來“睡”



文/李建畿(福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）



川普總統為了減少政府財政赤字，使用關稅當武器，根據美國財政部公布數據，2025 年財政赤字縮減至 1.78 兆美元，年減約 2.2%，主要由於關稅收入激增至 2,020 億美元，年增達 142%。9 月單月甚至出現 1980 億美元的財政盈餘，創下歷史紀錄。這表面上看起來好像很有成效，然而背後隱藏的後遺症卻不為人知！

最近我的客人發現我們用UPS寄給他價值US$5000的一筆貨，沒收到!一查才知道因為美國財政部要求每批貨每樣商品都必需列出成本分析，例如一個搖控器，裏面有塑膠零件，鋁製零件，銅製端子，電線，...都要分開計算，因為它們的關稅都不同，如銅，鋁因為被視為232條款加徵關稅至50%，其它則按一般關稅20%。

照往例，我們只要在接到通知10天內補件就可以放行，現在卻發現被直接銷毀，等我們發現再生產一批給客戶，已經晚了80天，這不但造成我們的損失，更因此影響了交貨，造成很多的商業困擾，連我們川粉客戶都對川普的支持開始動搖。

追根究底，就是如此龐大繁重的paper work作業程序，絕非一般耐超又有力的台灣人可負荷，更何況那享受安逸慣的美國人，他們的公務員奉公守法，照著很難達成的規定行事，滯礙難行，再加上川普前一陣子大砍聯邦預算，裁員造成很多公務人員反彈,加上中國共產黨鼓動美國左派份子起來反抗，消極無作為的抵制，人民因為關稅增加，進口物品漲價造成的物價上漲，這一切都是看不見的危機，尤其是在一個民主自由開放的國家，川普總統所承受的壓力必然不小！

站在一個長期互信互賴的民主同盟，我們實在不忍心這麽一位百年難得一見的美國總統因為痛下猛藥而因此功虧一簣！

我還是一句老話，拿關稅當武器來對付共產中國及俄羅斯，...等極權統治的國家固然好用，但應適可而止，如果因此而造成民主同盟的不信任以及美國國內的動亂，那將得不償失！最佳戰略是將全世界最大的亂源-中國共產黨澈底消滅，世界和平就達成了80%！要消滅習近平的勢力，最簡單的方法就是打出台灣牌，例如最近川普總統簽署的台灣保證實施法案，如果讓台灣政府先邀請川普總統來台灣訪問，21響禮炮將打垮習近平的中國共產黨，接下來的賴清德總統訪問白宮與美國簽署台美日共同防禦條約將澈底瓦解中國共產黨，這將提供中國一個很好的民主轉型的機會，如果他們的領導階層仍執迷不悟，那只好逼中國人民起來革命，像蘇聯解體成李登輝總統所預言的七個國家！

願上帝賜智慧給那些位居高位的掌權者，替天行道！創造世界和平！

