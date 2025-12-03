〈專文〉中國共產黨就像癌細胞正在快速的吞噬台灣



文/李建畿 （福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）

中國共產黨就像癌細胞，雖小卻潛伏在我們的身體裡，吸收我們的養份，卻快速的吞食破壞我們的身體，這是全世界，不只是台灣所面臨的困境，只是我們因為被教育成“文化”“血源”相同，造成的傷害更大！解決這樣的問題只有靠外科的手術，割除這癌細胞！再慢慢調養身體！這些紅色力量更藉著最新的AI技術，變身偽裝成為身體的一部份，甚至還可以告訴你，我是你的至好朋友（認知作戰），牠們像魔鬼一樣，餵食那些無知的青少年“芬太尼”這是為什麽川普總統要出動航空母艦向委內瑞拉宣戰的原因，因為魔鬼正在統治的世界，只有拿出屬靈的盾牌，裝備自己，拿出公義的劍才能除魔，台灣的處境更為艱難，因為癌細胞已經佔領了我們的中樞神經系統，我們不下猛藥，可能整個國家將毀於一旦！

我們忍受戒嚴38年，多少先賢烈士，犠牲性命，走上街頭，面對鎮暴部隊，逼迫中國國民黨解除戒嚴，廢掉萬年國大代表，立法委員，開放黨禁，報禁，全民集資成立第一家民營電視台（民視）,終於能在兩位蔣總統執政了39年（1949-1988）後，由本土的李登輝總統開始進行民主改革，1996年台灣有史以來第一次由全體台灣公民一人一票選出第一任的民選總統，這應該算是台灣國的新生，繼之終於在2000年由全國人民選出第一位由本土政黨-民進黨推出的陳水扁（美麗島事件辯護律師,立委，台北市長）為台灣總統，這是全世界少有的民主政治奇蹟，也奠定了台灣政黨輪替的典範！然而當年的中國共產黨還營養不良，卻被全世界那些以經濟為導向的政客們以為“只要改善中國的經濟，民主自由就會到來”結果發現完全錯了，中國出現了一個獨裁的習近平，這個從小就憤世疾俗，充滿野心的軍頭，藉著中國的財力，不斷發展武力，向全世界輸出“中國社會主義”這個毒瘤！

在台灣靠著那些血緣關係，打著大中國主義的口號，企圖以洗人口，洗腦的方式不斷地將這癌細胞擴散到我們的全身，這不是該緊急送醫，進入手術房，割除癌細胞，才能挽救生命嗎？

台灣人，覺醒吧！