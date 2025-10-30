〈專文〉中國應該勇敢面對現實承認台灣主權國家



文/李建畿(福和會副理事長、台灣人權文化協會理事長)

2001年筆者因業務關係，前往中國為台商的工廠服務，行前居然腳長雞眼，疼痛難忍，於是漏夜掛急診，醫師為我開刀割除雞眼，還為我量血壓，發現我心跳低於50，不敢讓我出院，還為我做心電圖，確認沒問題才讓我出院，當我到了一家專做連接器（connector)的台商工廠，發現裏面不但有游泳池，籃球廠還有員工宿舍，一進廠房，讓我嚇呆了，光是平面磨床就有200台，這在台灣，一家模具廠頂多20台磨床就算很大規模了！心想我將這精密技術教給他們，再讓他們用飛彈來威脅台灣，內心真是掙扎，然而為了生意，總是該盡本份，回來前為他們員工上了2.5小時的課，約20位中國幹部聽講，我在中間穿插了台灣民主運動史，從228事件談到八掌溪事件，我告訴他們，在台灣我服務過的公司只有美商的亞航（Air Asia)，有私人俱樂部，內有游泳池，像他們能在台商提供一流的環境，一流的設備的公司上班實在幸褔，我問他們像我這樣掛急診開刀割雞眼還做心電圖，在中國要花多少錢，他們都異口同聲地說“那肯定要1000人民幣”我說“我只花280台幣，約70人民幣”。

為什麼？因為我們國家連個里長都要選舉產生，我們的行政院副院長游錫堃只為了沒能救出受困八掌溪的4名工人，負起政治責任就辭職下台，不像中國一個大火死了74人，沒有人負責...，我們能夠享有全世界最好的健保是因為我們有民主自由敢負責任的政府，中國歷史幾千年來分分合合，春秋戰國時代都有幾十個國家，彼此往來都需“簽証”，中國政府應該勇敢面對現實承認台灣是一個主權獨立的國家，幫助台灣加入聯合國，才不會被世界各大小國家挑撥利用來買邦交，買武器，彼此消秏國力，有一天當中國民主自由到像美國一樣，那怕台灣人游泳都想來當中國人，不是嗎？

全體鼓掌叫好！

今天看到川普與習近平在APAC見面密談1個半小時，我們不知道他們真的談什麽，然而我還是要奉勸習近平，勇敢面對現實，承認台灣是一個主權獨立的國家，彼此建立兄弟之邦，互信互利！

否則，中國將被全世界利用“台灣牌”打到經濟破產！國家崩毀！





