〈專文〉中國禪與大乘佛教真常唯心系



文/許峻源

禪宗的「禪」

思索「禪」的真諦，我想先從漢傳佛教中，在漢地獨創並在台灣發光發熱的禪宗的「底蘊」開始，就向Gemini AI 探詢以下幾個問題。

Q1. 禪宗的流派屬大乘真常系嗎 ?

禪宗可以被視為大乘佛教真常系的支流，因為它強調「佛性常住」和「心性本淨」等真常唯心思想，並將此觀點應用於實修。

禪宗在中國的發展過程中，吸收了真常系唯心的經論思想，並以「見性成佛」為核心教義，與真常系教義相符。

禪宗與大乘真常系的關聯：

• 佛性常住: 禪宗強調眾生皆有佛性，且佛性是常住不變的，與大乘真常系的「真常」觀念一致。

• 心性本淨: 禪宗的核心觀點是「明心見性」，認為每個人的心性本來清淨，只是被妄念所遮蔽。

• 以「心」為本: 禪宗的教義和實修都圍繞著「心」展開，強調通過禪定和觀照來開發內在的智慧，而非僅依賴外在的經文教義。

• 實修與理論結合: 禪宗將大乘唯心思想與實修結合，發展出獨特的禪法，如「參話頭」和「默照禪」，以幫助修行者體證佛性。

總結

雖然從廣義上講，禪宗是屬於大乘佛教的一個宗派，但在其核心思想上，它與真常系佛教的思想有著緊密的聯繫，因此可以被視為大乘真常系的一個重要分支。

Q2. 禪宗講「明心見性」，「明心」何意？「見性」何意？

「明心見性」是指洞悉自己本心的本源，看見自己原本清淨無染的本性，是中國禪宗追求的悟道境界

。這意味著透過修行，清除覆蓋在心靈上的妄想和執著，徹見真如自性，才能達到成佛的目標。

明心見性的核心

• 明心（洞悉心性本源）: 明白當下的起心動念，了解心念變化的過程，以及心識的本源。

• 見性（看見本來面目）: 體悟到心性中不生不滅的本質，即眾生本具的佛性，這是遍布一切萬有的真實本體。

實踐方法與境界

• 修行與覺悟: 透過實際修行，例如靜坐、參訪善知識等，來開發內在的智慧，而不是向外尋求知識。

• 從迷到悟: 一般人因為妄想、執著而無法體悟，修行就是要藉由實踐，從煩惱中解脫，進而契悟清淨自性。

• 「悟後起修」: 即使悟到了，也需要持續的「保任」功夫，時時刻刻保持覺性，在動靜之間不斷磨練，才能真正獲得佛法利益。

「見性成佛」

•「明心見性」是成佛的關鍵，因此有「見性成佛」的說法。

•當一個人能明心見性後，才能真正地弘揚佛法，具有真實的功德。



Q3. 禪宗的「禪」與禪修的「禪」有何差別？

禪宗的「禪」，則是見到自性，回到本然狀態，一種恆久的狀態。而不是一種暫時性的體驗。就像《達摩血脈論》寫的：「見本性為禪。若不見本性，即非禪也。」

也就是 U. G. 克里希那穆提所說的「自然狀態」（natural state）。當我們回到自己的本來面目，禪定的狀態也就成為一個人的現實，自然而然，不用力的狀態，猶如《達摩悟性論》說的「行住坐臥皆禪定」。

「禪宗」的「禪」字源自梵語的「dhyāna」（讀音為禪那），意為「靜慮」或「思惟修」。這個詞代表一種高度專注的冥想狀態，在禪宗中是修悟佛性的主要方法，也常與「定」（三摩地，समाधि）一詞合稱為「禪定」。

• 禪那（dhyāna）: 這是「禪」字的梵語詞源，指一種透過專注於單一對象來訓練心靈的技巧，中文意譯為「靜慮」或「思惟修」。

• 三摩地（Samādhi）: 這個詞則意譯為「定」或「正定」，通常指達到極度集中的心靈狀態，是禪那練習的目標之一。

• 「禪定」: 這個詞結合了梵文的音譯「禪那」和意譯「定」，代表了禪宗將靜慮與定結合的修行方式。

《六祖壇經•坐禪品第五》：外離相即禪，內不亂即定。外禪內定，是為禪定。

《六祖壇經講話•坐禪品》：「禪定者，外在無住無染的活用是禪，心內清楚明了的安住是定，所謂外禪內定，就是禪定一如。對外，面對五欲六塵、世間生死諸相能不動心，就是禪；對內，心裏面了無貪愛染著，就是定。參究禪定，那就如暗室放光了！」

Q4. 禪定的「定」與「止觀雙修」「止」相同嗎？

不相同，「禪定」的「定」與「止觀雙修」中的「止」在層次上有所不同，但「止觀」也包含「定」的意義。

「禪定」的「定」指的是一種專注、平靜的狀態，而「止觀雙修」的「止」則是指在禪定基礎上，專注於單一點以收攝散亂的心，是止觀修行的第一個步驟。

• 禪定 (定)： 禪定（或稱禪那、三摩地?）是梵語「Dhyāna」的音譯，而「定」是它的意譯，意指一種精神專注、心神穩定的狀態。它強調的是在情緒起伏中保持內心的平靜與冷靜。

• 止觀雙修 (止)： 「止觀雙修」是一個更為系統性的修行方法，其中「止」是它的首要步驟。它指的是「止息雜念」，將散亂的心收攝下來，專注於一個對象或境界，以便能進一步「觀」察事物的真相。

• 兩者關係： 「定」是「止觀」的基礎。一個能達到「定」的狀態，才有能力去進行更深層次的「止」與「觀」的修習。因此，可以說「定」的狀態是「止」的先決條件，而「止」是進入「觀」的必經之路。

「定是止」是佛教中「止觀雙修」的說法，其中**「定」是更廣泛的禪定境界，而「止」是其中一種具體的修行方法**，強調息滅妄念，令心專注。在佛教修行中，「止」是為了達到「定」，兩者相輔相成，不能偏廢。

Q5.「禪那」和「三摩地」相同嗎？

「禪那」和「三摩地」不同，但有關聯。

• 三摩地（Samādhi） 範圍更廣泛，指的是將心專注於一個點，達到不散亂、平等、均衡的狀態。它既可用於世俗的專注，也可用於精神層面的修行。

• 禪那（Dhyāna） 範圍較窄，專指色界以上的四種禪定境界，是透過高度集中精神進行思惟而達到的定境。

簡單來說，三摩地是總稱，而禪那是三摩地中的一種高級境界。

兩者關係

• 禪那是一種特殊的三摩地：在佛教修行的語境中，禪那被視為一種更深入、更精進的三摩地狀態。

• 三摩地是基礎：達到禪那之前，必須先具備三摩地的基礎，也就是將心專注在一個對象上。

• 止觀的關係：有些觀點認為，三摩地是止觀的融合，或是止觀的結果，而禪那就是「止觀平等」的狀態。

總結

禪那與三摩地並非同一概念。三摩地是廣義的「定」，指心靈專注、不散亂的狀態，而禪那是特定於色界以上四種高級禪定的修行境界。