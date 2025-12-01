〈專文〉「一中」不是問題核心——制度內涵才是一中憲法的靈魂
文／張萬同
在台灣的政治光譜中，「憲法一中」始終是一項敏感而複雜的議題。支持者往往主張，《中華民國憲法》既然將中國視為一個整體，兩岸自然同屬「一中」。然而，若真正回到憲政本質來檢視，就會發現：一中並非這部憲法的核心精神，憲法的靈魂在於三民主義所代表的制度理念。
今日兩岸的現狀呈現一個歷史罕見的局面──存在兩部名義上都屬「一中」、但內涵完全不同的憲法。
在台灣，《中華民國憲法》以三民主義為國家理念，強調民有、民治、民享，並要求以民主自由的政治制度治理全國。然而，這部憲法目前僅在台澎金馬有效。
而在大陸，《中華人民共和國憲法》同樣宣稱代表「中國」，卻以馬列共產主義為基礎，維持一黨專政體制。
兩岸各有一部「一中憲法」，但主權內涵、制度價值完全不同。名義上一中，實質上兩中。
這正如蔣經國先生所指出的，兩岸分歧不是因為地理或民族，而是「制度不同、道不同不相為謀」。制度與治國倫理的差異，才是真正造成分裂的原因。
然而，在台灣一些主張「憲法一中」的人，卻往往只強調地理範圍，而忽略更重要的制度核心。若真要遵守《中華民國憲法》，那麼就必須承擔一個更完整的論證：
整個中國應在三民主義精神下建立民主自由制度。
換言之，真正的「憲法一中」並不是只強調中國是一個整體，而是要求全中國都應遵守三民主義與民主憲政。
因此，一旦主張憲法一中，就必然要堅持：
1. 反對一黨專政，支持民主自由。
2. 反對以武力解決兩岸問題，支持人民同意的和平統一路徑。
3. 反對共產專制，支持中華民國憲政的制度價值。
這樣的立場自然會成為「親中、反共、護台」──既承認民族共同體，也拒絕專制統一。
但現實中，許多口頭主張憲法一中的人，卻只講「一中」的形式，不講「憲法」的內涵；只談地理，不談制度；只談主權，不談治權。
這種選擇性引用憲法的方式，與憲法本意背道而馳。
若真正依照《中華民國憲法》的邏輯推演，兩岸的統一必須建立在制度相容與人民自由選擇之上，而不是軍事威脅或政治壓迫。
憲法所追求的統一，是「三民主義統一中國」，而不是由一黨政權強行收編另一方。
因此，兩岸是否同屬一中並不是關鍵問題，決定性的核心在於：
這個「一中」，是否建立在民主制度與政治價值的一致之上？
只有當大陸採行憲政民主，兩岸之間才有可能進行真正的和平協商，並依照憲法原意推動和平統一。
在這樣的前提下，統一不再是壓迫，而是制度相容後的自然結果；不是軍事行為，而是文明選擇。
今日的兩岸情勢，要真正走向和平與穩定，就必須回到問題本質──
不是爭名字，而是爭制度；不是比力量，而是比治理方式；不是堅持一中，而是堅持一中憲法的核心價值。
制度，才是一中的靈魂。
作者簡介：
美國費城賓夕法尼亞大學經濟博士|美國紐約州立大學奧伯尼分校經濟碩士主修貨幣經濟政策|輔仁大學畢業主修經濟副修物理|實踐大學財金與保險研究所客座副教授|私立輔仁大學金融所及國貿金融系兼任副教授|私立東吳大學國貿系兼任副教授|國立臺灣大學管理學院財務金融進修學分班教授|美國諾斯普大學商學系教授|美國加州州立大學洛杉磯分校財務金融及法律系副教授|美國天普大學財務系助理教授
