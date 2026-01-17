〈專文〉今天，台美關稅談判結果正式公佈 也迎來台美經貿關係歷史性的發展



文/林佳龍(外交部長)

台灣的競爭力，來自產業的實力與人民的敬業精神。台美的關稅談判定案，對產業界而言，除了降低不確定性，也有了清晰的投資路徑。而這項進展，讓台美合作的基礎更穩固，也展現台灣在變局中的實力與韌性。

這次談判成果涵蓋幾個重點：

✅ 對等關稅降至15%，且不疊加；橫向比較下，待遇也與日本、韓國及歐盟齊平，台灣將更具競爭力。

✅ 半導體及相關衍生品等232關稅，取得最優惠待遇。

✅ 美國支持推動「台灣模式」，協助台商赴美形成產業群聚，也同時加強美國對台灣五大信賴產業的投資。

✅ 台美深化AI夥伴關係、擴大供應鏈投資合作，見證投資合作備忘錄的簽署。

整體方向也呼應賴清德總統提出「#經濟日不落國」的政策基礎，協助國內企業依循「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」路線前進。

感謝 #行政院鄭麗君副院長 與 #楊珍妮政委 帶領談判團隊奔走與協調，以及外交部陳明祺次長、北美司、駐美代表處俞大㵢大使及全體同仁，在這段時間協助談判團隊，大家不分日夜、全力以赴。

同時，佳龍也要特別感謝 #呂桔誠、#魏哲家、#劉揚偉、 #林憲銘、#施振榮 等產經界的前輩，幫助政府正確分析情勢進而提出了「投資+融資信用保證」以及科技產業聚落的創新模式，創造了台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

外交與經貿工作，需要跨部會整合、政府與民間協力，才能將談判成果轉成長期的制度與互信基礎。

台美合作在近年，陸續有了具體連結與進展。像是台積電擴大投資美國，中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，都展現台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願。

此外，長榮、華航與星宇相繼開設德州、亞利桑那州及華盛頓特區的直航班機，除了帶來便利，也顯示產業往來、投資布局與民眾交流的需求正在增加。外交部也對應政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設在亞利桑那州鳳凰城辦事處與德州Taiwan Tower，提供整合式政府服務，促進台美雙向投資與服務交流的各項需求。

去年五月，佳龍偕同電電公會訪問德州出席「台灣-德州人工智慧（AI）創新峰會」，當時國經協會在呂桔誠理事長率領下，也籌組「2025台美經濟合作及投資商機訪問團」共同參與。在我們積極的促成下，呂理事長前往華府參與美國商務部「 2025 Select USA 投資高峰會」並與美台商業協會(USTBC)簽署合作備忘錄，建構台美經貿合作平台。

我們期待能持續與美國建立互利、共榮的夥伴關係，以「#台美聯合艦隊」模式推動雙方產業鏈融合與雙向投資，強化兩國經濟實力與國家安全，共創繁榮。



