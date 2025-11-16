〈專文〉一位資深攝影師的煩惱



文/李建畿（福和會副理事長、台灣人權文化協會理事長）

林聲可以說是台灣出名的攝影工作者，對於影像藝術的自我要求極高，很多政治人物如李登輝，史明等經他處理的人像寫真都可以充分表現出他們的人格特質與魅力，出生於台南麻豆，由於他從小就很叛逆，從沒好好念書盡往自己的喜好去發展，他告訴我，曾經打算獨生一輩子，因為他怕自己不能善待自己心愛的妻子而讓她受苦，直到他在48歲遇見了對他的才華心儀的女人，才改變了他的心意，然而相處之間仍無法掩藏他與生俱來的暴力DNA.氣得夫人說要去念神學院，他卻陶侃她“妳如果能念超過3個月，我就跟隨妳去念...”沒想到她一口氣念到畢業當了傳道人，他只好信守諾言去念神學院，雖然他的叛逆，無法讓他順利畢業成為傳道人，然而幾年來上帝的教導已經讓他順服了不少，夫人也為她生了兩位乖巧聰明的女兒，都可以在教會音樂侍奉！然而時代的改變，AI的崛起，已經讓他們這樣的人文藝術工作者漸漸失去了舞台，生活的壓力也更加吃重，不但夫人罹患了癌症，在中山北路跟某公股銀行租的工作室，因年久失修，有如廢墟，他好不容易跟教會兄弟姊妹募得認養經費約四百萬將整棟建築裝璜得非常適合遠道而來付不起台北昂貴的住宿費的文化工作夥伴有個臨時棲身之處，然而租了兩年，房東突然要將他的房租從每月8萬增加到14萬，而且還要追究過去...

這讓我想起大衛王為了滿足私慾，將他手下將軍烏利亞的妻子弄大肚子，最後還讓他的國防部長派他上最前線讓他戰死，以遂其奪人之妻的陰謀！

先知拿單來到王宮，告訴大衛王一個故事說“有一個富人擁有很多牛羊，隔壁住著一位窮人，家裏只有一頭羊，有一天富人有客人來訪，他沒拿自己的羊宰來招待客人，卻搶奪了貧窮人唯一的一隻母羊羔來招待客人。大衛王聽後非常憤怒，判決說富人該死，並必須四倍償還，而拿單隨後揭示說，這比喻中的富人指的就是大衛王本人。”

大衛王因此認罪悔改，上帝也原諒了他，但生下來的不倫之子必死！

這次南下參加我台灣人權文化協會的會員大會協助記錄影像，順便要拍攝一些如糖廠，鹽田，台南水道，來製作一些“鹹酸甜”

系列介紹台灣人透過糖業，鹽業文化所串出台灣人的酸甜苦辣人文歷史！

昨天我帶著林聲，鋼琴家蘇維倫，以及維倫的夫婿義大利的歌劇演唱家Tullio 來到車路乾糖廠，想進去拍攝，在外面他看到老師帶著一群天真可愛的小朋友，他心血來潮徵得家長與孩子們的同意為他們拍下幾張非常幸褔快樂的畫面，突然冒出了一位說是他們老師的女士大罵林聲說，請你刪掉這些影像，你侵犯了他們的肖像權，還找來管理員大罵，於是就妳一句我一句衝突了起來，我見狀告訴大家，冷靜一下，不要在外國人面前丟臉，我們大家都是善意，林聲是想把這台灣人的幸褔快樂拍出來，老師是護童心切，管理員是為了維護訪客隱私權，但這一切都因為台灣有太多的媒體報導詐騙，使得人與人之間的互信喪失了，這是一件非常可悲的事！

我個人認為這個社會只有兩種人怕被人拍到

1. 自己心裏有鬼，如有犯罪被通輯，上班時間翹班怕被發現

2.偷渡來台（聽說逃跑的外勞就有10萬人）,潛伏在台灣的共匪

所以我個人懷疑那些不斷強調肖像權的人都可能中了共匪的計謀.如果我們是一個民主自由的社會，就應該尊重媒體攝影的自由，否則難道每位記者在拍攝畫面時都要一個一個去徵求他們的同意才能播出？

讓台灣人彼此互信，以愛之名互相疼惜！不再活在恐懼之中。

