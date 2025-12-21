〈專文〉余家昶見義勇為 捨身護北捷



文/李建畿（福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）

一向以反共為志業的大紀元時報不知已經連載了幾年“魔鬼在統治著我們的世界”一再地呼籲不要讓中國共產黨的爪牙化身魔鬼在台灣以及全世界各大民主國家鼓動製造恐佈行動！12/19發生在台北捷運的公然投放煙霧彈，汽油彈並帶著三把刀，從容殺人的張文，可以說是魔鬼出閘的具體例證，案發後還有聲稱是他們組織幹的，以後還會有更多的“張文”,這簡直就是意圖顛覆國家的恐佈行動，如果我們還有介嚴法，不知要抓多少的隱形殺手了！

然而媒體卻聚焦在那殺人的恐佈事件，卻忽略了一個見義勇為，捨身為人的57歲余家昶，他從事金融相關行業，住在桃園市，每天通勤到台北市上班。案發當天，他下班搭乘台北捷運紅線到台北車站，打算轉乘台鐵回家，沒想到在台北車站內撞見張文丟擲煙霧彈、汽油彈製造混亂，余家昶奮不顧身上前阻擋，被張文揮刀猛刺攻擊受重傷，送醫搶救，仍不幸宣告不治。事隔三天，還有很多媒體還稱這位余先生是保全人員，只看到自由時報提到他在11年前看到了報載鄭捷殺人案，就曾對友人說過“如果我在場，一定上前制止”沒想到11年後，他用他的生命為我們的社會，兌現了諾言！

這是台灣的社會病，只會跟著製造新聞，卻忘了追蹤報導那“正義的力量”.

還記得1964林添禎為救在野柳旅遊而落海的大學生而殉身，政府還立有銅像紀念，國立編譯館並將事蹟寫入國民小學教材。

余家昶犠牲自己的生命，不止救一個人，他是阻止了張文將汽油彈投向群眾甚至火車，那造成的傷亡及恐慌不知大幾十倍！

我們民團不斷地呼籲政府開放靶場，讓好人可以藉由槍訓，以及各種防身術來保護自己，也幫助維護社會秩序，希望政府能在全民防衛手冊上能更積極的讓人民有機會參加“戰鬥營”免費集訓！做為全民國防的一部份！讓人民有生活於“免於恐懼的自由”

